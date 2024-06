Crise en Nouvelle-Calédonie : un week-end politique crucial pour le FLNKS

Parmi les rendez-vous politiques importants de cette fin de semaine, le Congrès du FLNKS doit se tenir ce samedi 15 juin, à la tribu de Netchaot, à Koné. Depuis ce jeudi, la CCAT est quant à elle réunie en assemblée générale à la tribu d’Azareu, à Bourail.

C'est une fin de semaine placée sous le signe des rencontres pour les indépendantistes sur le territoire. Depuis ce jeudi, se tient une assemblée générale de la CCAT, à la tribu d'Azareu, à Bourail. Peu d'informations ont filtré sur le déroulé, mais les militants sont réunis pour remonter les informations de terrain et rendre compte de la situation actuelle.

L'enjeu de cette réunion, est aussi la suite à donner au mouvement. Et sans nulle doute, quelle attitude adopter dès ce samedi 15 juin, au Congrès du FLNKS.

Un Congrès du FLNKS très encadré

Un Congrès qui va se tenir à la tribu Netchaot, à Koné. Il va réunir les quatre partis qui composent le FLNKS : l’Union calédonienne, le Palika, l’UNI et l’UPM. Avec des enjeux et des discussions qui s’annoncent houleuses.

L’Union calédonienne et le Palika, ont certes, un objectif commun, mais les partis ne sont pas sur la même longueur d’onde. Avec deux approches et deux démarches différentes. Traduites récemment au travers des derniers communiqués de chacune des deux entités.

Et après ces dernières semaines d’exactions, ces différences de point de vue ont été exacerbées. Elles existent même au sein de l’Union calédonienne. Il y a d’un côté les soutiens de la CCAT et de l'autre une partie des militants qui sont plus réservés sur la conduite à mener.

Des discussions sans doute tendues et une organisation qui craint des débordements. Selon les informations recueillies par NC La 1ere, près de 80 personnes sont prévues ce week-end pour assurer la sécurité, avec une transversale filtrée à différents endroits. Entre 200 et 300 personnes sont attendues ce week-end, au Congrès du FLNKS.

Trouver les candidats aux élections législatives

Autre objectif ce week-end : trouver un accord, qui permettra de désigner les candidats indépendantistes pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.

Mais il va falloir aussi et surtout retrouver une ligne commune, travailler sur une feuille de route, redéfinir les cartes avec l’Etat pour que la Nouvelle-Calédonie sorte de la crise. Un enjeu, qui repose sur les épaules du Palika, à la manœuvre et à l’animation du bureau du FLNKS ce week-end.