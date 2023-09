Daniel Goa condamné à 6 mois de prison avec sursis pour alcool au volant

Le président de l’Union calédonienne comparaissait une nouvelle fois ce mercredi devant la justice pour conduite en état d’ivresse. Les faits remontent à juillet dernier à Voh.

Caroline Moureaux et Natacha Lassauce-Cognard •

La justice a de nouveau condamné Daniel Goa ce mercredi 20 septembre. Et une nouvelle fois, le président de l’Union calédonienne comparaissait pour conduite en état d’alcoolémie.

Six mois avec sursis et permis annulé

Il a été condamné à six mois de prison avec sursis, et l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser durant une période de trois mois. Il écope en outre d’une amende de 200 000 francs CFP.

Daniel Goa était jugé pour des faits remontant au 13 juillet dernier. Ce matin là, il est contrôlé au volant de son véhicule par la gendarmerie dans le village de Voh. Il présente un taux d’alcoolémie de 0,8 gramme par litre dans le sang. Daniel Goa avait expliqué avoir consommé de l’alcool la veille au soir, en célébrant ses vingt ans de mariage.

Une procédure de CRPC au tribunal de Nouméa • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC La 1ère

Le plaider-coupable

Ce matin, il était jugé en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) , ou plaider-coupable. Une alternative à des poursuites judiciaires plus lourdes. En reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés, Daniel Goa a évité une peine plus lourde.

Il se trouvait en effet en récidive légale, puisqu’il avait été condamné pour des faits similaires en décembre dernier. En état de récidive, les peines de prison sont légalement doublées, mais la CRPC permet de négocier le quantum.

Daniel Goa est toutefois sous le coup d’un sursis, ce qui veut dire qu’en cas de nouvelle infraction, il devrait effectuer sa peine de prison de six mois de manière ferme et plus d’une éventuelle nouvelle condamnation.