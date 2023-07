Daniel Goa arrêté en récidive d’alcool au volant à Voh

Le président de l’Union calédonienne a été contrôlé par les gendarmes jeudi, à Voh, avec un taux d’alcoolémie délictuel. Son permis a été suspendu d’office. Ce nouveau dérapage pourrait lui coûter cher.

Daniel Goa a récidivé. À peine dix mois après avoir été impliqué dans un accident à Pouembout (sans faire de blessé) en étant alcoolisé (1,7 gramme dans le sang), le président de l’Union calédonienne a de nouveau été arrêté avec un taux d’alcoolémie hors des clous. D’après nos informations, il a été contrôlé, jeudi matin, au volant d’un véhicule par les gendarmes.

Ceux-ci avaient monté une opération de contrôle routier au rond-point de l'école primaire, dans le village de Voh. L’ancien maire de Hienghène a présenté le permis de conduire aux militaires de la gendarmerie - il venait de le récupérer depuis quelques jours. Invité à souffler dans l’éthylotest, le résultat s’est avéré positif. Son véhicule a immédiatement été immobilisé sur le bas-côté. Joint par téléphone, le procureur de la République Yves Dupas a confirmé l'information.

Un taux de 0,80 gramme d'alcool

Contrairement à la dernière fois, où il avait proféré des insultes à caractère raciste et homophobe à l’égard des gendarmes, Daniel Goa ne s’est pas emporté. Il a été conduit sans difficulté à la brigade de Voh pour un second examen du taux d’alcoolémie, par un éthylomètre. Toujours selon nos informations, le dépistage a révélé un taux de 0,4 milligramme par litre d’air expiré. Ce qui équivaut à 0,8 gramme d’alcool dans le sang.

Un taux délictuel qui lui fait encourir une lourde sanction. En décembre dernier, il était condamné, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 200 jours-amendes (représentant 240 000 francs) et à une suspension de son permis pour une durée de six mois. Le dirigeant de l’UC est aujourd’hui considéré en récidive de conduite en état d'alcoolémie.

L'annulation du permis est automatique

Ce nouveau dérapage pourrait donc lui coûter cher car la peine de prison encourue est doublée (quatre ans d’emprisonnement maximum). En outre, l’annulation du permis est automatique et d’autres peines complémentaires peuvent également être appliquées - stage de sensibilisation, confiscation du véhicule, travail d’intérêt général…

Je suis en faute et cette procédure judiciaire est normale. Daniel Goa

Agé de 70 ans, il a été entendu dimanche par les gendarmes, pour s’expliquer sur les raisons de ce taux d’alcoolémie. Il lui a également été notifié la suspension de son permis, pour six mois, par les services gouvernementaux de la DITTT. Contacté par la rédaction, le responsable politique explique qu’il avait fêté "la veille au soir, le vingtième anniversaire de mariage avec [sa] femme. J’ai bu trois ou quatre verres de whisky. Le lendemain, j’avais un rendez-vous à Voh quand j’ai été contrôlé par les gendarmes. Je n’ai certainement pas dû évacuer l’alcool de la veille."

Comparution prochaine

Daniel Goa tient également à s'"excuser auprès des militants et des responsables de l’Union calédonienne de [son] comportement. Je ne suis qu’un homme avec des responsabilités et une certaine pression. Je suis en faute et cette procédure judiciaire est normale." Le président de l'UC, dont le casier judiciaire porte deux mentions, pour conduite en état d'alcoolémie en septembre dernier et une complicité de conduite sans permis en 2008, devrait prochainement comparaître devant la justice.