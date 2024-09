Dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, un appel aux dons pour les pompiers de la zone VKP

En cette période de sécheresse, les soldats du feu demeurent mobilisés de manière quasi ininterrompue dans le nord. Un appel à la solidarité a donc été lancé pour collecter des denrées alimentaires à destination de la trentaine de sapeurs pompiers de la zone VKP.

Depuis qu'un appel à la solidarité a été lancé il y a quelques jours à Koné, les dons affluent de toute la zone VKP pour venir en aide aux pompiers du secteur. Particuliers et professionnels déposent des denrées en caserne. Un geste pour saluer l'engagement des soldats du feu, dans une période délicate marquée par la sécheresse et la multiplication des incendies.

"On a besoin d'eux. Ils sont serviables, présents sur la zone et ils répondent présents. On ne peut pas être avec eux sur le terrain mais c'est notre façon de participer et d'être solidaires", souligne Michel Treuil, un donateur venu apporter aux pompiers de quoi se rafraîchir et se nourrir.

L'appel lancé par un habitant

Un geste, un don, une parole, un café partagé ensemble. L'initiative de cet appel à la solidarité, relayé sur les réseaux sociaux, revient à Fabien Poadja. "Quand on a initié la démarche, c'était parce que chacun se demandait comment il pouvait contribuer, comment il pouvait participer", confie cet employé municipal, assistant au secrétariat général de la mairie de Koné.

"Nous ne sommes pas tous pompiers. Par contre, on a tous quelque chose à la maison : des fruits, des bouteilles d'eau ... L'idée, c'est que chacun puisse contribuer à sa manière, à sa façon, avec les moyens qu'il a au soutien de nos pompiers sur la zone", conclut-il.

Dans la salle où sont entreposés les dons, les bouteilles d'eau et les biscuits collectés ont déjà bien été entamés. Il faut dire qu'au cours des opérations, les pompiers boivent beaucoup et consomment de préférence des sucres rapides.

Un contexte éprouvant

"Voir les gens se déplacer et nous apporter le repas qu'ils ne peuvent pas offrir à leur famille, ça nous touche. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la vie est très chère, elle est très dure. Donc c'est une reconnaissance par rapport à tout ce qu'on fait tout au long de l'année", salue le sergent-chef Ramparany.

Une reconnaissance d'autant plus forte que les habitants se rendent bien compte du travail titanesque effectué ces dernières semaines, marquées par la multiplication des incendies. Du 1er au 20 septembre, 91 interventions sur feu ont été comptabilisées contre 85 sur la totalité du mois dernier.

"Cela représente 1000 hectares brûlés. Pour un centre de secours comme Koné, c'est vraiment énorme", confirme le capitaine Loquet, chef de corps de la structure. De quoi nécessiter une mobilisation quotidienne des soldats du feu, dont le secteur d'intervention reste classé "risque feu de forêt élevé" depuis plusieurs semaines maintenant par Météo France.