De nombreux secteurs à l'arrêt pendant la mobilisation contre la réforme du RUAMM

Peu de soins à domicile, peu de taxis, des commerces fermés... des milliers de travailleurs indépendants ont cessé le travail ce mardi pour rejoindre les rues de la capitale et manifester leur rejet de la réforme du RUAMM.

Valentin Deleforterie (Loreleï Aubry) •

Unis, plusieurs milliers de personnes ont rejoint la manifestation contre la réforme du RUAMM (Régime Unifié d'Assurance Maladie et Maternité). Un mouvement d’ampleur qui a conduit de nombreux secteurs à se mettre l’arrêt ou presque.

Santé

Le secteur de la santé a largement pris part à la manifestation, avec la présence dans les rues de nombreux professionnels libéraux. Parmi eux, une trentaine d’infirmiers à domicile et plusieurs dizaines de médecins libéraux, environ une cinquantaine sur les 230 que compte le Caillou. Des spécialistes se sont également joints au mouvement, notamment des pneumologues et des angiologues.

Transports

Autre secteur impacté ce mardi, les transports à l’image des taxis. A Nouméa, seuls deux d’entre eux circulaient ce mardi, les soixante-trois autres chauffeurs avaient choisi de battre le pavé pour dire non au projet de l'Eveil Océanien.

Commerces et services

D'une manière générale, un grand nombre de commerces et de services étaient indisponibles car fermés. Situation largement constatée chez les coiffeurs. En Nouvelle-Calédonie, ils sont environ deux cents à être patentés, et ils avaient décidé de rejoindre massivement la mobilisation.



Enfin, l'arrivée impressionnante des rouleurs parmi les manifestants annonçait un possible durcissement du mouvement. "C'est un avertissement à toutes les institutions qui essayent de faire passer cette réforme. Si celle-ci est maintenue, on fera le nécessaire pour monter en puissance" confirme Christophe Ramadi, le président du syndicat des rouleurs et du BTP.

Ainsi, le mot n'est jamais prononcé, mais ce sont bien de nouveaux blocages qui pourraient survenir dès la semaine prochaine.