Celui que l’on surnommait "Jaja" n’est plus. L’ailier du ballon ovale, grande figure du sport en Calédonie est décédé mardi, à l’âge de 88 ans.

William Lecren (JP) •

Il a surtout marqué notre génération à l'époque où nous étions à la direction territoriale de la Jeunesse et des Sports dans les années 90. Il y a eu la provincialisation, il a fallu inventer, construire quelque chose de nouveau et notamment l'intervention des éducateurs sportifs qui ont été nombreux à avoir intégré la province Sud. Leurs interventions par exemple dans la période scolaire en primaire et dans les animations durant les vacances. Ce qu'on appelait les opérations "sport vacances" qui rassemblaient des milliers de jeunes à Montravel, à l'Anse Vata. Et ce Service des Sports on le doit à Jean Jalabert, c'est lui, qui l'a mis en place. -Pierre Forest, le directeur de la Jeunesse et des Sports

De prof d’EPS à la direction de la Jeunesse et des sports

Une carrière dans le Rugby

©Famille Jalabert

©Famille Jalabert

©Famille Jalabert

Il a été le précurseur de la mise en place du sport en province Sud en 1990, au tout début de la provincialisation. Celui qui a été affecté sur le territoire en 1973 en tant que conseiller technique régional d’athlétisme est vite devenu un acteur important de l’histoire du sport calédonien.D’abord professeur de sport au lycée Lapérouse en 1974, "Jaja" enchaine un an plus tard à la direction de la jeunesse et des sports. Il participe notamment à lade sports et à la mise en place du sport optionnel dans les établissement secondaires de Nouméa. Durant trois ans de 1986 à 1989, il fait partie du Comité d’organisation des Jeux du Pacifique Sud. Lors de ces jeux, lede la Fédération française de Rugby en 2017 est décrit comme un homme souvent dans l’ombre, mais toujours présent à l’appel des sportifs. Il est plus tard médaillé d’or de la Jeunesse et des Sports.Jean Jalabert comme tant d'autres avant d'être enseignant sportif était d'abord unet surtout un rugbyman hors-pair. Il consacrede sa vie au ballon ovale. "Jaja" est d'ailleurssélectionné en équipe de France aux enseignants entre 1954 et 1962.Malgré son départ à la retraite le 10 janvier 1992, il est resté l'ami de tous les sportifs du Caillou. "Jaja" marque à jamais le sport calédonien de son empreinte.