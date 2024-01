Des agents de la SIC se mobilisent après l'agression de leur collègue

L’agent avait apostrophé un homme en train de taguer un mur et a été frappé en retour à coup de barre de fer. Bilan : 15 points de suture et huit jours d’interruption temporaire de travail. Une violence inhabituelle contre laquelle les agents ont spontanément décidé de protester ce vendredi matin, en se réunissant devant leur lieu de travail. "Ça nous arrive d'avoir des clients qui sont contents ou pas, qui agressent verbalement mais des agressions physiques, c'est quand même assez rare. Quand ça arrive, ça interpelle forcément" confie Myriam.

Présente également, la direction de la SIC a tenu à manifester sa solidarité et déplore des faits d’une rare gravité, contre lesquels il faut marquer le coup.

Je rappelle qu'il y a huit jours d'ITT pour notre collègue. Sa blessure est relativement grave et ça aurait pu être encore plus grave. C'est rare heureusement. Des paroles, des regards, ça commence par là en général et c'est le quotidien de certains quartiers soumis au trafic etc.