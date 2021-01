Des prix en hausse de 0,2 % en décembre 2020, légumes en tête

A.- C. L. / ISEE •

La hausse des prix hors tabac est légère sur le dernier mois de l'an passé. Elle s'établit à 0,2 % avec, en cause numéro un, les prix de l'alimentation qui affichent + 1,2 %. Ce sont les légumes qui tiraient les prix vers le haut avec une envolée de 14,7 % (et déjà + 12,6 % en novembre 2020).

Dans le détail

Salades, choux et tomates restent en première ligne. Le poisson occupe la deuxième place parmi les hausses de l'alimentation avec + 1,4 %, podium complété par les céréales et le pain (+ 0,2 %). Les fruits et la viande, en revanche, compensent ces augmentations en confirmant la baisse amorcée en novembre de 2,6 % pour les uns et de 0,5 % pour l'autre.

L'énergie en légère hausse

L'ISEE fait part également de l'évolution des prix de l'énergie et explique que, « après trois mois de diminution, les prix de l'énergie repartent légèrement à la hausse (+ 0,3 %) ». L'essence (+ 0,8 %) et le gazole (+ 0,6 %) sont les principaux facteurs. L'électricité ne bouge pas quand le gaz prend 0,6 %. Mais sur un an, la chute des prix de l'énergie atteint 7,7 %.

Services et produits manufacturés

Pour compléter l'étude mensuelle, l'ISEE décrit des prix qui se maintiennent pour les services et qui sont en retrait de 0,6 % pour les produits manufacturés, notamment le mobilier (- 4,7 %), les gros appareils ménagers (- 2,7 %) et la bijouterie, joaillerie et horlogerie (- 3,6 %).