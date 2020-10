Des vacances à dos de poney

Les vacances scolaires ont débuté. Et avec elles, les stages de vacances proposés par les différents clubs équestres de Nouvelle-Calédonie. Au Yala Ranch à Dumbéa, des enfants de moins de 9 ans découvrent la pratique du poney. Une première approche avant d'envisager une pratique plus poussée.

Natacha Lassauce-Cognard (A.-C. L.) •

Trouver son équilibre

©Ondine Moyatea / NC la 1ère

Apprivoiser les montures

©Ondine Moyatea / NC la 1ère

Tout en douceur

©Ondine Moyatea / NC la 1ère

Futurs confirmés ?

Priscilla, 16 ans, avec une jeune cavalière en pleine découverte de la pratique équestre. • ©Ondine Moyatea / NC la 1ère

©nouvellecaledonie

Niché au fond de la vallée de la Dumbéa, le Yala Ranch est bien connu des amateurs de pratique équestre. Et pendant les vacances scolaires, des stages intensifs permettent de se perfectionner mais aussi de découvrir les animaux et d'apprendre à les monter. Les plus petits, ceux qui ont pour l'heure moins de 9 ans, ont un programme adapté avec leur poney.Les instructions sont simples, claires et permettent aux bambins d'acquérir les premiers réflexes pour diriger le poney, le faire avancer et obéir. Sous l'oeil averti de la monitrice, Peggy Daval, les jeunes cavaliers prennent leurs marques. « On leur demande de se redresser, de se tenir un petit peu pour que les poneys puissent les porter, que les enfants découvrent leur équilibre, sur leurs fesses, sur leur assiette et sur leurs étriers. »Durant une semaine, les petits vont effectuer de nombreux exercices au pas, au trop et au galop. De quoi apprivoiser leur monture. Louane, 5 ans, s'amuse par avance du prochain parcours : « On va faire des zigzags et on va passer dans un tunnel ». Augustine a le même âge et ce qu'elle aime, « c'est qu'on peut le caresser, c'est super doux ».Cet apprentissage tout en douceur permet d’acquérir les bases de l’équitation, une étape obligée pour pouvoir monter ensuite un cheval. Les cavaliers plus aguerris ont tous un souvenir positif de cette phase de découverte.« Ça m'a appris comment me tenir à cheval, les postures, comment brosser un cheval, les règles de sécurité avec les poneys, énumère Camille, 15 ans. Après quand on fait du cheval, ça aide d'avoir fait du poney. » Même constat pour Lila, 9 ans, qui est passée, elle aussi, par l'apprentissage avec un poney. « C'est apprendre à trotter, à galoper et après tu peux t'améliorer de plus en plus en montant de niveau. »Du haut de ses 16 ans, Priscilla fait partie des plus grands. Elle se souvient avec affection de ses premiers pas et compte sur la relève. « On a commencé comme eux, tout petits. Et puis on les voit évoluer comme nous et peut-être qu'un jour ils seront à notre place, qui sait ? »Après ce stage de vacances, plusieurs des jeunes apprentis souhaiteraient continuer à pratiquer l’équitation et pourquoi pas devenir un jour des cavaliers confirmés.