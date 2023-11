Des visites ministérielles axées sur le nickel et l'avenir institutionnel

Arrivant jeudi soir en Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, sera suivi par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Que penser de ces visites ministérielles ? L'une aura une dimension plus politique, avec les discussions sur l'avenir institutionnel. L'autre est liée au dossier nickel. Des annonces sont attendues. Quelques jours plus tard, Sébastien Lecornu sera également de passage pour un sommet autour de la défense.

Les numéros 2 et 3 du gouvernement Borne ensemble à Nouméa, rien que ça. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire arrivent pour évoquer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Gérald Darmanin à Nouméa, en juin 2023. • ©Nicolas Fasquel / NC la 1ère

Continuer les échanges

Attendu jeudi soir, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui en sera à son quatrième séjour calédonien depuis le début de l'année, est censé rester deux jours. Deux jours pour continuer les échanges destinés à construire l'avenir institutionnel, et la version 3 du document martyr, alors que les mouvements indépendanstistes ont tenu leur congrès respectif. A priori, ce sera sans l'Union calédonienne, qui souhaite une énième rencontre en bilatérale, sinon rien. On demeure assez loin du "grand accord" espéré pour tenir le calendrier décrété par l'Etat.

Visite des usines

Bruno Le Maire aussi, s'est déjà rendu sur le Caillou. La première fois date d'il y a huit ans. Celui qui était alors député de l'Eure venait rencontrer les partis politiques se réclamant des Républicains. Le voilà comme ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Durant son séjour de trois jours, l'attention de Bruno Le Maire sera tournée vers la filière nickel. Un programme qui prévoit la visite des trois usines métallurgiques - celles de la SLN à Doniambo, Prony resources dans le Grand Sud et KNS à Voh.

On s'attend à des annonces concernant le nickel et l'énergie. Une visite orchestrée par l'agence de participation de l'Etat, la commission générale de l'économie et surtout l'inspection générale des finances, auteur d'un rapport sans concession sur le sujet.

Sébastien Lecornu le 13 octobre 2021 à Nouméa • ©Loreleï Aubry / NC la 1ère

Le ministre des Armées prendra le relais

Un ministre en suit deux autres. Sébastien Lecornu, en charge des armées, revient pour sa part le samedi 2 décembre. Il doit rester jusqu'au vendredi 8, pour la réunion, à Nouméa, des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Un dixième sommet, sous présidence française, à travers lequel "la France souhaite", dixit le ministère, "renforcer l’architecture multilatérale de sécurité afin d’affermir notre souveraineté et celle de nos partenaires de la famille du Pacifique en agissant ensemble face à des menaces communes".