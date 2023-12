Deux Calédoniens dans la fournée du 31 décembre de la Légion d'honneur

Gérard Pasco et Mimsy Daly font partie des 352 personnes dont le nom figure sur la liste de la promotion de la Légion d'honneur du 31 décembre 2023. Mais à quoi sert la Légion d'honneur et qui peut l'obtenir ?

Deux Calédoniens vont grossir les rangs des 79 000 membres de la Légion d'honneur.

Mimsy Daly, cheffe d'entreprise et présidente du Medef, pour ses vingt-trois années de service, et Gérard Pasco, ancien président de la Chambre d'agriculture, quarante-sept ans de service, figurent dans la liste des 352 personnes récompensées par la plus haute distinction de la nation française, parue ce dimanche 31 décembre 2023 au Journal officiel.

Comment s'obtient cette distinction ?

D'abord, il est important de souligner que la Légion d’honneur ne se demande pas. Des maires, des parlementaires, des ministres, de grands fonctionnaires et même de simples citoyens (dans ce cas, il faut réunir 52 signatures) proposent des candidats aux ministères qui transmettent leur liste au Conseil de l’ordre de la Légion d'honneur qui, à son tour, sélectionne les noms. C'est ensuite au président de la République de signer les décrets de nomination. Ce dernier peut refuser des candidats mais pas en ajouter. Il y a cinq promotions par an.

Par exemple la candidature de Mimsy Daly était proposée par le ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Celle de Gérard Pasco par celui de l'Intérieur et des Outre-mer.

Du prestige, mais pas d'avantages matériels

La Légion d'honneur est remise depuis deux siècles, au nom du chef de l’Etat, aux citoyens les plus méritants dans tous les secteurs d’activité. Si elle représente un certain prestige, elle ne s'accompagne d'aucun avantage matériel. Il faut même acheter sa médaille pour pouvoir l'arborer fièrement lors de cérémonies. Elle coûte environ 10 000 francs. N'importe qui peut acheter une médaille mais attention, seuls les récipiendaires ont le droit de la porter. Arborer une médaille de la Légion d'honneur sans faire partie des nominés vous expose à une amende d'1,8 million de francs.

Seul avantage remarquable, avoir la Légion d'honneur donne droit à ses filles, ses petites-filles et ses arrière-petites-filles d'intégrer les prestigieuses maisons d'éducation de la Légion d'honneur. "L'éducation donnée dans les maisons d'éducation a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s'assurer une existence digne et indépendante", indique le code de la Légion d'honneur.

N'importe qui peut l'avoir

N'importe qui peut théoriquement obtenir la Légion d'honneur. Il faut être de nationalité française, avoir un casier judiciaire vierge et avoir "fait preuve de mérites éminents au service de la nation", explique la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Il faut au minimum vingt années d’activité pour être distingué.

Des étrangers qui se sont illustrés pour services rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient peuvent également être décorés, mais ils ne deviennent pas membres de l'ordre. Environ 2 000 Français et 300 étrangers sont décorés chaque année.

Refus et retrait

Il est également possible de refuser la Légion d'honneur même si c'est assez rare. Mais on peut également la retirer en cas de condamnation pénale et si le décoré commet des actes contraires à l’honneur ou aux intérêts de la France.

10% de femmes

Enfin, si cette distinction fait de plus en plus de place au monde associatif et aux parcours d’origine modeste, la place des femmes y évolue lentement. Elles représentent environ 10% des membres de la Légion. En 2008, la parité est devenue la règle dans les promotions civiles.

Depuis sa création, à peu près un million de personnes ont reçu la Légion d'honneur. Mimsy Daly fait donc partie des quelque 26 000 femmes ayant été distinguées depuis 1802.