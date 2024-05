DIRECT. Crise en Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron arrive avec Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, le ravitaillement continue pour les communes du Grand Nouméa

Parmi les réactions politiques ce mercredi celles de Jacques Lalié dans un courrier adressé directement au Président de la République. Selon le président de la province des Îles, « la Nouvelle Calédonie a fait le choix de l’intelligence et du compromis, et l’État, celui de l’impartialité. La décision de l'Assemblée nationale de proposer au Congrès de Versailles l’ouverture du vote aux prochaines élections provinciales à tous les résidents de Nouvelle-Calédonie présents depuis dix ans, contre l'avis du peuple kanak, aggrave encore davantage les tensions. Votre initiative unilatérale remet en question les accords de paix et conduit au détricotage progressif du statut de citoyenneté calédonienne prévu par l’accord de Nouméa. »

Pour Jacques Lalié, « la paix et la stabilité de la Nouvelle-Calédonie reposent en grande partie sur l'existence de ce corps électoral. » Il estime qu’il s’agirait d’une « stratégie tragique » pour le Président « d’ignorer les appels au retrait du texte de certains de vos soutiens locaux sans compter bien sûr le risque de désolidarisation nationale… » Et d’ajouter que « ces changements à cette dynamique fragile ont déjà des conséquences désastreuses sur la stabilité du Pays. »

Concernant les violences qui agitent l’île depuis le semaine dernière, selon Jacques Lalié, « les soulèvements sociaux en Nouvelle-Calédonie confirment malheureusement que les inégalités persistent dans notre société. Les déséquilibres économiques et sociaux, notamment entre la province Sud et les autres provinces, sont profondément enracinés et difficiles à corriger rapidement. »

Le président de la province des Îles lance un « appel à la discussion mais il ne pourra y avoir d'avenir de paix serein sans une souveraineté, même associée ou partagée avec la République, et non plus dans la République. Il faut sortir de ce schéma et reconnaître la spécificité de la Nouvelle-Calédonie afin de lui permettre une véritable Autonomie. »

Parmi ses propositions, « dans cet accord global nous pourrions proposer une période transitoire de quinze à vingt ans au terme de laquelle la "souveraineté en partenariat ou en association" avec la France serait établie. Des coopérations pourraient être conclues avec d’autres pays du Pacifique suivant les intérêts de chacun. »