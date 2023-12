Disparition du pasteur Wanir Welepane, ancien président de l'Église évangélique

Ancien président de l’Église évangélique, il était également auteur, notamment de poésie. Wanir Welepane est décédé le week-end dernier.

Caroline Moureaux avec Claudette Trupit •

La disparition d’une personnalité de l’Église protestante. Le pasteur Wanir Welepane est décédé ce samedi 16 décembre au soir au Médipôle de Koutio. Il allait avoir 82 ans. Originaire de l’île de Tiga, il a marqué la société calédonienne.

Au service de l’Église

Né en décembre 1941 à Tiga, Wanir (ou Waaner) Welepane se forme en Métropole avant de revenir en Nouvelle-Calédonie en 1964. Il est alors nommé animateur de la jeunesse au sein de l’Église évangélique en Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté. Un ministère qu’il occupe à Nouméa de 1965 à 1977.

Consacré pasteur en 1968 à la paroisse du Vieux-Temple, il rejoint après Nouméa la paroisse de Xepenehe à Lifou.

En 1983, il se voit confier la responsabilité de la direction de l’école pastorale Béthanie avant de rejoindre la paroisse du Vieux-Temple à Nouméa.

Il achèvera son ministère à Ouindo à Poindimié.

Engagé

Durant six ans, il préside l’Église évangélique (devenue en 2013 l’EPKNC). Il y mène la réforme de la constitution de l’institution. Très actif et engagé, il a notamment milité pour l’emploi local, ou contre les essais nucléaires en Polynésie, et œuvré à l’intégration des femmes pasteurs. Et bien sûr, le pasteur Welepane s’est engagé en faveur de la jeunesse.

"Il a su manier simultanément l’académique, le travail théologique, et les réalités du terrain" souligne Var Kaemo, le président de l’Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie (EPKNC).

Homme de lettres

Homme d’église, il était aussi un auteur. Il avait notamment publié un recueil de textes multilingues "Aux vents des îles", "Tokanod, cette inconnue", en drehu et nengone ; il avait aussi écrit l’histoire de l’école Béthanie de Lifou ou des essais comme "La case et le feu" ou "Entre deux pays", un livre de réflexions philosophiques.

Une permanence coutumière et familiale se tient jusqu'au jeudi 21 décembre au préau du temple de Montravel-Pierre Lenquête. La cérémonie religieuse aura lieu le 21 décembre avant son inhumation au cimétière du 5ème km et la cérémonie coutumière finale.

Sylvie Hmeun et Carawiane Carawiane avaient dressé son portrait en 2015, alors qu'il fêtait ses 50 ans de ministère :

Invité de la matinale radio en juillet 2015, il était revenu sur son parcours avec Michel Voisin :