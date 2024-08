Dissonances au sein du camp indépendantiste : le Palika n'ira pas non plus au congrès du FLNKS

C'est officiel. Après l'UPM, c'est au tour du Palika d'annoncer qu'il ne se rendra pas au congrès du FLNKS, ce week-end. "Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que l'on tienne un congrès", a déclaré Jean-Pierre Djaïwé, porte-parole du Parti de libération kanak, ce mercredi.

Lors d'une interview accordée à la sortie d'une séance au boulevard Vauban ce mercredi, Jean-Pierre Djaïwé, porte-parole, a annoncé que le "Palika aussi ne participera pas au congrès" du FLNKS. Celui-ci doit se tenir, à Koumac, ce week-end. Une heure avant, l'Union progressiste en Mélanésie avait aussi annoncé sa non-participation, par voie de communiqué.

Jean-Pierre Djaïwé a indiqué que les responsables de son parti avaient rencontré mardi le bureau de l'Union calédonienne (UC). "Nous avons dit que dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de se réunir en congrès (...) Nous sommes toujours dans la démarche adoptée lors du dernier rassemblement. On doit s'inscrire dans une démarche de discussions, de négociations avec les partenaires calédoniens et l'Etat", commente-t-il. Pour discuter de l'avenir du pays, "il faut que la Calédonie retrouve une vie normale et pour le moment, ajoute-t-il, ce n'est pas le cas".