DJ Kenside : un maître des soirées calédoniennes, au service des plus jeunes

DJ Kenside cumule les succès sur Youtube et en discothèque à tout juste 27 ans. Après une jeunesse difficile, il est devenu un des rares DJ professionnels du Caillou. Il met aujourd'hui ses compétences au service des plus jeunes.

Aurélien Pol et Christian Favennec •

Ce soir là dans une discothèque de l'Anse-Vata, plus de 200 fêtards se déhanchent sur les remix d'un maître des nuits calédoniennes : Kenny Lucien alias DJ Kenside. "Je passe une excellente soirée sur du DJ Kenside, connu dans toute la Nouvelle-Calédonie. Rien à dire, c'est parfait", lance un amateur de kompa. Il déchaine les boîtes de nuit depuis 6 ans. "Je ne fais pas que rester derrière mes platines. Je fais tout mon possible pour que mon public soit satisfait de A à Z", sourit le Calédonien, dont l'agenda est complet sur deux mois.

Une première prestation en discothèque à 19 ans

Depuis 2017, Kenny Lucien cumule les succès sur Youtube : plus de 12 millions de vues au total. A tout juste 27 ans, il est un des rares professionnels du pays à détenir son propre studio. Pourtant rien ne le destinait à cette carrière. Au décès de son père dans son enfance, le métis vanuatais et kanak a délaissé le collège et divaguait dans son quartier de Normandie la nuit. "Je faisais beaucoup de conneries. Je séchais souvent l'école. Ma mère s'inquiétait, elle en pleurait souvent. Et puis un jour, j'ai écouté du zouk à la rivière avec elle et je me suis dit ça c'est net", se rappelle le DJ. En autodidacte, Kenside a alors commencé à créer des remix sur l'ordinateur de sa mère en 2015. Repéré l'année suivante, il a animé sa première soirée en discothèque à seulement 19 ans.

"C'est comme un grand frère mais d'une autre maman"

Aujourd'hui, le Nouméen met son expérience au service des plus jeunes. Le rappeur Emmanuel Takatai, 17 ans, crée des morceaux au studio de DJ Kenside, qui lui met à disposition son savoir-faire gratuitement. Il lui prodigue souvent des conseils. " Je vise le sommet, il me dit souvent que dans la musique on ne perce pas du jour au lendemain. C'est comme mon grand frère mais d'une autre maman", explique le chanteur. "Si demain il y a des gros producteurs qui les contactent, je serai très content pour eux. J'espère ainsi qu'ils vivront de leur passion, comme moi", confie Kenny Lucien.

Des cours pour transmettre son expérience

Son projet est de transmettre son expérience des platines. Il donne des cours payants depuis l'an dernier. "Il nous fait découvrir le monde du DJ, car il y a des choses que l'on n'est pas forcément censé savoir quand on est du côté du public. Je le considère dans le Top 3 des DJ calédoniens", indique Farid Didaoui, un élève.

Connu dans tout le pays, Kenside vise d'autres horizons à présent, pour "montrer à l'international que l'on est peut être un petit Caillou, mais on envoie du lourd". Cette année, il est sollicité au Vanuatu, à Tahiti et même à la Réunion.

Ci-dessous, le reportage d'Aurélien Pol et Christian Favennec :