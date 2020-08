La DJS revoit sa stratégie d'accompagnement pour permettre aux sportifs calédoniens d'accéder au plus haut niveau

Comment aider les ligues sportives à lancer leur champion et ainsi intégrer des structures nationales? La Direction de la jeunesse et des sports prévoit un accompagnement plus pointu.

William Lecren (MP) •

Nous avons des conditions climatiques idéales en Nouvelle-Calédonie, nous avons un gros potentiel de jeunes avec plein de qualités, mais à l'arrivée, il y a peu de Calédoniens dans les équipes de France et aux Jeux Olympiques. L'idée c'est de se repositionner, de revoir un peu de quelle manière nous pouvions mieux aider les ligues pour former des jeunes, leur mettre le pied à l'étrier et ainsi intégrer des structures nationales. -Gérard Winter, conseiller d’animation sportive à la Direction de la Jeunesse et des Sports

©William Lecren/ NC la 1ère

L’accès au sport de haut niveau est un chemin compliqué

C'est Suzanne Wajoka qui a par exemple failli arrêter l'école et qui aujourd'hui, grâce à sa structure et grâce à son entraineur Olivia, a réussi son Bac. Elle est maintenant capitaine de l'équipe de France junior de Handball. Ce sont des images fortes qui doivent donner envie à d'autres jeunes de Calédonie, qu'ils se disent que c'est possible. -Gerard Winter, conseiller d’animation sportive à la Direction de la Jeunesse et des Sports

Partie sur une politique d’accès au sport de haut niveau, la Nouvelle-Calédonie a prouvé et prouve encore que le territoire est une terre de champions. Maintenant, il y a peut-être des disciplines, des structures sur lesquelles la DJS devra assurer un accompagnement plus pointu.L’accès au sport de haut niveau est un chemin compliqué et difficile. Pourquoi certaines ligues y arrivent et pas d’autres. La ligue de Handball et sa structure féminine est toujours cité comme exemple.Sur la promotion 2020, unedu pays ontdes structures nationales.