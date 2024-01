Doniambo et la CAT bientôt reconnectées au réseau Enercal

Les opérations de raccordement vont débuter ce soir à 18h. Les équipes de la SLN et d'Enercal assure faire le maximum pour limiter qu'une nouvelle panne géante se produise.

L’usine de Doniambo et la centrale accostée temporaire (CAT) de la SLN seront de nouveau connectées au réseau public d’électricité ce soir. Les opérations des équipes de l'usine et d'Enercal débuteront à 18h. Les deux entreprise l'annoncent dans un communiqué paru en fin d'après-midi.

L’usine et la CAT étaient isolées du réseau de transport de la grande Terre, depuis l’incident survenu samedi. Les équipes se la SLN sont parvenues à trouver un équilibre dans l’alimentation électrique des fours annoncent Enercal et l’industriel. Ils justifient ce retour sur le réseau public par plusieurs objectif : parfaire la stabilisation électrique des fours et la reconstruction des électrodes; optimiser le fonctionnement de la CAT, actuellement à trop bas régime; et rendre le réseau plus robuste face à l’épisode orageux long annoncé par Météo France.

Interrogée sur les risques d'un nouveau black out suite à ces opérations, la direction d'Enercal a indiqué mettre tout en oeuvre pour minimiser les possibilités que cela arrive mais que le risque zéro n'existe pas.