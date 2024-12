Eddie Lecourieux, maire du Mont-Dore, invité du journal télévisé ce dimanche

Le maire du Mont-Dore est l'invité du JT de 19 h 30, ce dimanche 8 décembre. Eddie Lecourieux reviendra notamment sur les problèmes de sécurité que connaît la commune et qui se sont accentués depuis les émeutes de mai dernier.

Eddie Lecourieux, le maire du Mont-Dore, sera l'invité politique de notre journal télé du dimanche 8 décembre.

L'occasion, pour le journaliste et présentateur Valentin Deleforterie, de revenir avec lui sur les exactions survenues ces derniers mois dans la commune et plus particulièrement sur la traversée de Saint-Louis.

Il sera aussi question des difficultés financières que connaissent actuellement les collectivités locales en raison des dégâts causés par les émeutes et leurs conséquences économiques sur l'emploi et les recettes fiscales.

