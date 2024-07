Élections législatives 2024. Un second tour marqué par une mobilisation massive en Nouvelle-Calédonie

Après la clôture des bureaux, les premières tendances de participation en Nouvelle-Calédonie pour le second tour des législatives anticipées vont dans le sens d'une mobilisation massive des électeurs.

Les électeurs ont été plus qu'au rendez-vous. Une heure après la clôture des bureaux pour le second tour de ces législatives, le haut-commissariat n'avait pas encore transmis le taux officiel de participation à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. On en restait à celui de la mi-journée, à savoir 42,91 % des inscrits, soit 10,5 points de mieux qu'au premier tour. Mais les données transmises mairie par mairie donnent le ton.

>> LIRE AUSSI "Faut vraiment avoir envie de voter" : à Ko We Kara, la longue attente des électeurs nouméens avant d’accéder aux urnes pour les législatives

Commune par commune

À 17 heures, on relevait :

83,11 % dans la petite commune de Farino (contre 73,13 % au premier tour).

au premier tour). 81,85 % à Moindou, autre petite municipalité (contre 73,68 %).

79,04 % à Hienghène, d'où vient Emmanuel Tjibaou candidat Indépendantistes et nationalistes dans la seconde circonscription (contre 73,68 %).

79 % à Bourail (contre 68,4 %).

77,81 % à Boulouparis (contre 68,7 %).

77,25 % à Pouembout (contre 69,39 %).

78 % à La Foa (contre 68,79 %).

76,39 % à Kouaoua, qui a pour maire Alcide Ponga, candidat Loyalistes et Rassemblement dans la deuxième circonscription (contre 62,89 %).

76,24 % à Koné (contre 68,06 %).

74 % à Yaté (contre 58,97).

71,44 % à Païta (contre 63,13 %).

68,03 % à Lifou (contre 60,67 %).

65,9 % à Nouméa (contre 57,6 %) avec un taux de participation à la hausse pour chacun des 56 bureaux.

65,48 % au Mont-Dore (contre 55,94 %).

>> Retrouvez ici le fil de cette seconde journée de vote

Augmentation, également, dans le nombre de procurations qui ont été établies. Près de deux mille par exemple à Dumbéa, 900 de plus que pour le premier tour.

Plus de précisions à venir

>> Suivez ici le direct consacré à la soirée électorale