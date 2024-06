Élections législatives 2024. Un taux de participation de 32,39 % à la mi-journée en Nouvelle-Calédonie

Beaucoup de monde, depuis ce dimanche matin, dans les bureaux de vote de Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissariat annonce un taux de participation de 32,39% à 11 heures. Soit 19 points de plus qu'en 2022. L’ensemble des bureaux de vote est ouvert, excepté à Houaïlou, où le vote a été empéché par des assaillants.

Les bureaux de vote pour le premier tour des élections législatives sont ouverts depuis 7 heures, ce dimanche 30 juin, en Nouvelle-Calédonie. Première tendance à la mi-journée : une participation en nette hausse, à 32,39 %.

Un constat pressenti depuis ce matin, au vu de l'affluence dans les bureaux, puis confirmé par les premiers chiffres communiqués par les communes et le haut-commissariat. Lors du précédent scrutin, il était de 13,06 % en 2022 et 15,76 % en 2017. "Grâce au travail des mairies et des forces de sécurité intérieure, le scrutin se déroule dans son immense majorité sans encombre et de façon sécurisée", détaille le haut-commissariat dans un communiqué.

Dans le détail, parmi les taux de participation communiqués par les communes :

Nouméa : 23,8 %, il était de 13 % en 2022

Dumbéa 27,7 %, contre 13,3 % à la même heure en 2022

Païta : 35 %

Boulouparis : 49,5 %

La Foa : 39,86 %

Sarraméa : 40 %

Kouaoua : 24 % à 10 heures

Moindou : 50,60 %

Bourail : 48 %, à midi

Pouembout : 39,62 %

Koné : 37,11 %

Hienghène : 49,54 %

Koumac : 31,6 %

Lifou : 22,9 %

Pas de vote à Houaïlou

À Houaïlou, en revanche, les bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir ce matin. L'accès à la mairie et de nombreux axes routiers sont bloqués. Selon le haut-commissaire, "la nuit dernière, la brigade de gendarmerie a fait l’objet de violentes prises à partie avec l’utilisation d’un engin de mine pour la dégradation de l’enceinte. La situation n’est actuellement pas stabilisée sur la commune. L’accès à la mairie y est bloqué par les émeutiers empêchant de ce fait l’ouverture des différents bureaux de vote et donc la tenue du scrutin."

Le haut-commissaire de la République condamne fermement ces actes "qui vont à l’encontre du bon déroulement du scrutin et du bon fonctionnement de notre démocratie."

