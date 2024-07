Émeutes en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement estime le coût de la crise à 265 milliards de francs cfp

Le coût de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie s'est alourdi : au 22 juin, il était estimé à 265 milliards de francs, dans un document présenté aux élus du congrès. Sans surprise, c’est la ville de Nouméa et l'agglomération qui sont le plus touchées.

La société Le Froid, le centre commercial Kenu In ou encore des concessions automobiles, autant d'entreprises emblématiques parties en fumée aux premiers jours des émeutes.

Selon le dernier bilan du gouvernement, ce sont au total 700 entreprises qui ont été incendiées, pillées ou dégradées. Sans surprise, 98% d'entre elles sont localisées dans le Grand Nouméa, dont 66% dans la capitale, 19% à Dumbéa et 5% à Païta.

Une bonne nouvelle malgré tout : 83% des entreprises touchées pensent reprendre un jour une activité.

35 milliards pour les collectivités publiques

Routes endommagées, bâtiments détruits, caméras de vidéosurveillance, le coût des dégradations atteint 35 milliards pour les collectivités publiques. Et si on y ajoute les mesures de chômage partiel et la baisse de recettes fiscales, douanières et sociales, la facture grimpe à 120,7 milliards.

Dans le privé, le coût de la crise atteint 145 milliards. Soit un bilan provisoire total de 265,7 milliards de francs.

8 000 jeunes Calédoniens privés d'école

En ce qui concerne les établissements scolaires, les écoles et collèges publics ont payé un lourd tribut. Dix-neuf ont été partiellement dégradés et six totalement détruits. Autrement dit, ce sont plus de 8 000 élèves qui n’ont pas pu reprendre le chemin normal de l’école.

21 cabinets médicaux dégradés ou incendiés

L'occasion également de faire le point sur les structures médicales touchées par les exactions. 21 cabinets médicaux ont été dégradés ou incendiés, mais également six pharmacies et deux laboratoires de biologie.