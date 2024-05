Émeutes en Nouvelle-Calédonie : le rapatriement des touristes français et étrangers s'accélère

Après les vols mis en place par l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour leurs ressortissants, la France organise aussi des rapatriements ce samedi. Un soulagement, pour les passagers bloqués en Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes la semaine dernière. En parallèle, Aircalin donne des précisions pour ses clients dont le vol a été annulé.

12 000 voyageurs en souffrance sur 108 vols annulés. La fermeture de l'aéroport de la Tontouta est prolongée jusqu'au mardi 28 mai, à cause des exactions en cours en Nouvelle-Calédonie depuis le lundi 13 mai. Selon le haut-commissariat, en ce samedi 25 mai, plus de 530 personnes ont déjà pu être rapatriées. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont commencé à acheminer leurs ressortissants mardi dernier.

Les vols de rapatriement en vue de rallier l'Hexagone ont commencé ce samedi. Dans la matinée, des touristes français et étrangers étaient à Magenta, à Nouméa. Ils ont décollé à bord d'appareils militaires vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour rejoindre la France métropolitaine, il faudra ensuite prendre un vol commercial. Vendredi, des ressortissants du Vanuatu ont été évacués par des avions militaires français vers Port-Vila, comme l'a confirmé l'ambassadeur de France au Vanuatu.

L' #A400M ramenant à Port-Vila les étudiants vanuatais qui étaient bloqués à Nouméa roule vers sa position de stationnement https://t.co/kePtLSrSwr pic.twitter.com/Q1sMbdjw0V — Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (@jeangene_vilmer) May 24, 2024





"Je suis très contente et soulagée"

Parmi eux, cette jeune femme qui rendait visite à sa meilleure amie en Nouvelle-Calédonie. Elle a rempli un formulaire pour être rapatriée. "Ça a marché puisque j’ai reçu un message hier, donc la veille du départ, en me disant de me tenir prête et que j’allais être contactée très rapidement pour embarquer aujourd’hui. Je suis très contente et soulagée mais je pense quand même à tous les passagers bloqués ici et je pense qu’il y en a énormément, qui n'ont pas la même chance."

Son témoignage recueilli par Charlotte Mannevy :

Des Calédoniens de retour

Il y a aussi ces Calédoniens, bloqués en Australie, qui sont rapatriés aujourd’hui. Ils devaient être pris en charge sur un vol militaire. Parmi les passagers, Priscilla, bloquée depuis mardi dernier à Brisbane avec son mari et sa fille.

Elle est interrogée par Anne-Claire Levêque :

Un second vol de rapatriement militaire est programmé demain, dimanche, depuis l'Australie.

Une annonce à destination des Wallisiens et Futuniens

À noter également que deux avions seront réquisitionnés en début et en fin de semaine prochaine pour "permettre aux Wallisiens et Futuniens qui le souhaitent de retrouver les leurs". Une annonce de la ministre déléguée aux Outre-Mer, Marie Guevenoux.

#NouvelleCalédonie | 2 avions réquisitionnés en début et en fin de semaine prochaine permettront aux Wallisiens-et-Futuniens qui le souhaitent de retrouver les leurs.



C’est ce que j’ai indiqué ce matin aux étudiants rencontrés à #Nouméa.



Engagement total de l’Etat avec le… pic.twitter.com/Gh2xoTfM3C — Marie Guévenoux (@mguevenoux) May 25, 2024

Reporter son voyage

Malgré ces rapatriements, au treizième jour des émeutes sur le territoire, l’incertitude reste de mise pour des nombreux voyageurs. Plus de 12 000 personnes sont concernées par les annulations et dans ces conditions, seule la compagnie Aircalin a communiqué sur les possibilités qui s’offrent à ces voyageurs.

La compagnie à l’hibiscus a rapidement pris les devants sur son site internet. Elle explique que ses clients impactés par un vol annulé durant la période de fermeture ont deux options.

Ils peuvent d’abord annuler leur voyage et se le faire rembourser sans payer de frais supplémentaires.

Autre option, reporter leur voyage, là encore sans frais, si et seulement si le départ était prévu avant le 30 juin.

Pour indiquer vos préférences, notez que des formulaires sont disponibles sur le site internet d’Aircalin. Notez que si la compagnie propose de rembourser les vols annulés, elle précise en revanche que les frais annexes de transfert et d’hôtel ne seront pas pris en charge.

Cas de force majeure

Pour ce qui est des vols réservés via Air France, il est plus difficile en revanche d’obtenir des informations. La compagnie n’a pas communiqué officiellement à ce stade. Son numéro de contact local ne semble pas joignable. Mais d’après la législation européenne, vous pouvez là encore demander un remboursement de votre vol dans les sept jours suivant l’annulation.

Les lois prévoient même une indemnisation supplémentaire de plusieurs dizaines de milliers de francs, qui ne devrait toutefois pas être appliquée, le contexte actuel pouvant largement être considéré comme un cas de force majeure.