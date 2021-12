En cette fin d'année, n’oubliez pas le centre de don du sang !

Durant cette période de fêtes et au terme d’une année compliquée, le centre spécialisé pour le don du sang en Nouvelle-Calédonie a lancé un nouvel appel.

"Pour Noël, faites un cadeau précieux : donnez votre sang." Le slogan vient du centre de don du sang, qui le diffusait sur son profil Facebook au matin du 24 décembre.

"On a prélevé moins de poches, ces derniers temps", a résumé le docteur Anne Huon au micro de Lizzie Carboni. Pour un ensemble de raisons :

la période de confinement, à partir de début septembre, "où c’était moins facile pour les donneurs de venir";

deux jours sans prélèvement pour cause de dépression tropicale Ruby;

ou encore un manque de disponibilité chez les donneurs à l’approche des fêtes.

Période délicate

"Avec une consommation des poches de sang qui continue", insiste le médecin au centre de don. "Normalement, on a un objectif de stock de trois semaines et là, on atteint péniblement deux semaines de stock." Or, "la fin de l’année, on sait qu’on distribue plus de sang, il y a plus d’accidents de la route. On entre dans une période un peu à risque."

Dr Anne Huon, médecin au don du sang, interrogée par Lizzie Carboni

Infos pratiques

Le besoin : avoir des donneurs qui donnent leur sang avant de partir en vacances, de tous les groupes, à raison d’environ 35 poches par jour. Pour donner son sang, prendre rendez-vous, par téléphone en appelant le 05 51 00 ou sur le site dédié.