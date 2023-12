EN IMAGES. Les rideuses du Caillou ont honoré leur parade de Noël

Depuis quatre ans, l’association les Rideuses du Caillou organise sa parade de Noël, en décembre. Les passionnés des deux roues étaient invités ce dimanche 17 décembre 2023, à défiler dans les rues de Nouméa, en tenue de circonstance.

Luigi Wahmereungo Palmieri (Édité par Alix Madec) •

Une soixantaine de motards en rouge et blanc. Ils se sont retrouvés à Nouméa, pour la quatrième parade de Noël des rideuses du Caillou. Les motards ont pris le départ depuis le rond-point Berthelot direction les quais, puis l’Orphelinat et les baies de Nouméa, jusqu’à la promenade Pierre-Vernier.

La quatrième parade de Noël des rideuses du Caillou a rassemblé les passionnées du territoire. • ©Luigi Wahmereungo-Palmieri / NC la 1ère

“On a toutes la même passion pour la moto. Mais on est ouverte à ce que tous les motards viennent. On fait des sorties entre nous les filles, mais aussi avec des hommes et d’autres clubs”, explique Karine Albenque, membre de l’association.

Les rideurs ont rejoint les rideuses du Caillou pour l'occasion. • ©Luigi Wahmereungo-Palmieri / NC la 1ère

Les membres des rideuses du Caillou, aux couleurs de Noël. • ©Luigi Wahmereungo-Palmieri / NC la 1ère

“Cette parade est riche, on décore les motos et on s’habille pour l’occasion. On veut que le gens nous voient et qu’ils soient heureux, comme nous”, révèle l'une des membres de l'association.

Les motos aux couleurs de Noël, pour la parade des rideuses du Caillou 2023. • ©Luigi Wahmereungo-Palmieri / NC la 1ère

Une soixantaine de motards ont défilé depuis le rond-point Berthelot en passant par les quais et les baies de Nouméa. • ©Luigi Wahmereungo-Palmieri / NC la 1ère

Une parade festive, qui s’inscrit dans la lignée d’autres événements organisés cette année par l’association. “On souhaite aussi se mobiliser contre le harcèlement scolaire, ou les violences faites aux femmes”, poursuit Karine Albenque. En octobre dernier, une vingtaine de ses membres se sont retrouvés devant le collège Georges Baudoux, à Nouméa, pour dénoncer le harcèlement scolaire.

L'association réunit quarante-et-une adhérentes en 2023. • ©Luigi Wahmereungo-Palmieri / NC la 1ère

Les rideuses du Caillou ont invité tous les rideurs du territoire à participer à leur parade. • ©Luigi Wahmereungo-Palmieri / NC la 1ère

L'occasion de faire vivre jusque sur nos routes, la magie des fêtes de fin d'année.