EN IMAGES. Un condensé d'émotions pour la rentrée scolaire 2023

Le retour des jeunes Calédoniens en classe et en cours a commencé ce lundi 13 février d'un bout à l'autre du pays. Instantanés d'un moment important, pour les petits et les grands, qu'ils soient élèves, parents ou enseignants.

Des enfants excités ou sereins. Des parents qui eux aussi expriment des émotions diverses, stressés, détendus ou soulagés. Des enseignants sur leur trente-et-un... Bref, une ambiance scolaire de premier jour !

A la Vallée-des-Colons

Par exemple au groupe scolaire Candide-Koch / Capucines, à Nouméa dans la Vallée-des-Colons.

Le groupe scolaire Koch / Capucines est l'une des plus grosses écoles de Nouméa. • ©Lizzie Carboni / NC la 1ère

Vérification de la classe aux Capucines. • ©Lizzie Carboni / NC la 1ère

A Païta

Même rituel à l'école privée Luc-Amoura.

Quoi de mieux que jouer avec les camarades pour prendre ses marques ? • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère

Tétine, calin et doudou, certains ont besoin de beaucoup de soutien pour se jeter dans le bain. • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère

Une rentrée, ça s'immortalise ! • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère

Karine Arroyo et Gaël Detcheverry racontent :

A Koné

En province Nord, près de douze mille élèves doivent retrouver les bancs de l'école. Et parmi les plus de 5 000 écoliers, il y en a 452 rien qu'à l'école Teari de Koné. L'établissement primaire s'avère le plus grand de Calédonie en nombre de classes.

Beaucoup de monde et d'attention, dans la cour de l'école Teari, à Koné. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1 ère

Récit avec Brice Bachon et Nathan Poaouteta :

A Dumbéa

A noter qu'en nombre d'élèves, Frédérick-Louis-Dorbritz l'emporte de peu à Dumbéa-sur-mer, avec 458 inscrits. Dans la même commune, vers la médiathèque et le cinéma, Alyzée Lesserteur fait ses premiers pas à l’école… en tant qu'enseignante ! La jeune femme de 21 ans a préparé sa classe jusqu’au dernier jour des vacances pour accueillir au mieux ses 25 élèves de moyenne section à la maternelle dumbéenne Les Orangers.

Si Alyzée Lesserteur a opté pour l’enseignement, c’est grâce à l’une de ses maîtresses de primaire. • ©Coralie Cochin / NC la 1ère

Maîtresse Alyzée a passé tout l’été à préparer sa première rentrée. • ©Coralie Cochin / NC la 1ère

Tout près, le plus grand lycée de Calédonie. Dick-Ukeiwë, à Dumbéa, compte environ 1 900 élèves en intégrant les étudiants post bac. Les secondes et leur famille ont été "briefés" ce lundi matin dans la grande salle de la cantine.

Ce n'est pas encore le déjeuner, dans le réfectoire, mais les consignes données aux élèves de seconde. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Une flopée d'élèves a investi le lycée de Dumbéa. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Entre Ondémia et les Portes-de-fer

Pour Lorène Rengassamy et Léa Hnawia, c'est la dernière rentrée… en tant que professeures stagiaires. Elles ont repris les cours, l'une au collège Gabriel-Païta d'Ondémia et l'autre à celui des Portes-de-fer à Nouméa.

A Lifou

De nombreux autres professionnels de l'enseignement découvrent un nouvel établissement. Au lycée polyvalent des îles, à Lifou, c'est le cas de Jean-Jacques, enseignant de 25 ans, et de Catherine, conseillère principale d'éducation chevronnée. Si tous deux arrivent de Maré, leur parcours est bien différent.

Au Lap'

A Nouméa, le lycée Lapérouse aux 1 600 élèves et 160 professeurs a d'abord repris du service pour ses seize classes de seconde. Désormais à la tête du Lap', Huliwa Gilles Ukeiwé, auparavant proviseur du lycée des îles et du collège Baudoux.

Après Williama-Haudra, retour à Nouméa, pour Gilles Ukeiwé, désormais à la tête du lycée Lapérouse. • ©Thérèse Waïa / NC la 1ère

A Kaméré

Accueillir les enfants et les parents avec des représentants coutumiers, c'est le choix fait par le collège public de Kaméré. L'établissement situé à Nouméa sur la presqu'île de Ducos a vu ce lundi matin un geste de bienvenue être présenté aux nouveaux élèves, dont beaucoup sont d'origine océanienne.

Retour au collège de Kaméré, sur la presqu'île de Ducos. • ©Marguerite Poigoune / NC la 1ère

Un moment vécu par Dave Waheo-Hnasson et Claude Lindor :

A table !

Première journée, et premier repas à la cantine, au collège public Jean-Fayard de Katiramona, à Dumbéa, dont 98 % des 300 élèves sont demi-pensionnaires. Au menu : salade de carotte, salade verte ou salade de riz en entrée, puis frites - poulet ou porc au caramel, et des fruits en dessert. Le chef cuistot a mis les petits plats dans les grands pour ce lundi réservé aux élèves de sixième.

Repas de rentrée au collège Jean-Fayard de Katiramona. • ©David Sigal / NC la 1ère

