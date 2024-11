EN IMAGES. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher en Nouvelle-Calédonie : comprendre le quotidien des habitants du Mont-Dore

Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher se sont rendus ce mardi 12 novembre au Mont-Dore Sud pour échanger à la fois avec les élus municipaux mais aussi les habitants sur les difficultés qu'ils rencontrent depuis le 13 mai.

Aux alentours de 16 heures, Yaël-Braun Pivet et Gérard Larcher étaient à bord d'une navette pour se rendre au Mont-Dore Sud. Nicolas Metzdorf, député de la 1re circonscription de Nouvelle-Calédonie, Sonia Backès, présidente de la province Sud et Eddie Lecourieux, maire du Mont-Dore se trouvaient également dans le bateau.

Côté Mont-Dore Sud, le Commandement de la gendarmerie, la délégation de la mairie du Mont-Dore et celle de la mairie de Yaté sont déjà en place, tout comme l'association Citoyen mondorien et les exposants du petit marché du wharf du Vallon Dore.

Le Mary D princess a accosté au wharf du Vallon Dore après 50 minutes de traversée. Eddie Lecourieux, maire du Mont-Dore mène la délégation en visite sur sa commune cet après-midi.

Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont été accueillis avec des colliers de fleurs sur le wharf du Vallon Dore.

L'arrêt au marché sur le wharf du Vallon Dore est pour Yaël-Braun Pivet et Gérard Larcher, l'occasion de discuter avec les habitants.

Les Mondoriens sont présents pour interpeller les deux présidents sur la situation qu'ils vivent depuis le 13 mai dernier. "Ce n’est pas par hasard si on est venus" a répondu Gérard Larcher, aux Mondoriens qui l’attendaient avec des panneaux pour exprimer leur ras-le-bol.

Avec plus d'une heure de retard sur leur programme, Gérard Larcher et Yaël-Braun Pivet terminent leur rencontre avec les élus municipaux et les habitants du Mont-Dore sud et de Yaté. Ils se sont également arrêtés pour échanger avec la gendarmerie et les forces de sécurité intérieure.