Encore une galère de bourses non versées à des étudiants calédoniens

Des boursiers des provinces Nord et Îles qui étudient dans l'Hexagone ont vécu un mois de septembre difficile : ils n'ont pas reçu la dite bourse, avec l’aide à l’installation. Beaucoup ont dû improviser pour subvenir à leurs besoins. En ce début octobre, la situation commencerait juste à se régulariser.

Luigi Wahmereungo Palmieri (édité par Françoise Tromeur) •

Loin d'être la première fois. Les retards de versement représentent hélas un problème récurrent, pour les Calédoniens qui étudient dans l’Hexagone en ayant une bourse, avec le danger de les faire basculer dans la précarité. En cette rentrée universitaire, c’est un mois entier de retard qu’ont subi certains d’entre eux, boursiers des provinces Nord et Îles. Alors qu'en septembre, ils devaient recevoir, en plus de la somme habituelle, une aide à l'installation dans leur logement. Environ 1 100 euros (plus de 130 000 F CFP), qui n'arrivait pas.

Obligé de se faire héberger

Il a bien fallu se débrouiller. “Il faut toujours chercher du boulot, surtout le week-end, pour se faire un peu de sous pour ce genre de situation", ne peut que constater Paul, étudiant à Montpellier. "Et comme c’est la galère niveau logements pour les étudiants, en ce moment, sur Montpellier surtout, je suis hébergé chez un couple calédonien.”

Message sur message "jusqu’à ce qu’ils me répondent !"

Pas de versement de l’argent attendu, et pas d’explication. Les étudiants du Nord, par exemple, ont été nombreux à tenter de joindre les services de leur province. “Je leur ai envoyé un mail”, assez inquiète, raconte l’une d’entre eux. “J’ai continué à leur envoyer des mails, jusqu’à ce qu’ils me répondent, en fait ! La réponse n’était pas forcément celle attendue : que les mandats avaient été faits, pour les bourses de septembre et d’octobre. Mais qu’apparemment, ce n’est pas eux qui gèrent le versement et qu’au niveau des trésors publics de la province Nord, on n’a aucune nouvelle."

Problèmes informatiques invoqués

Contactées par NC la 1ère, l’une et l’autres provinces concernées n'ont pas voulu s'exprimer. Mais elles assurent que la situation est en train de rentrer dans l'ordre pour le paiement des bourses de septembre. Et que celles d'octobre devraient être versées dans les délais normaux, c’est-à-dire entre le 1er et le 15 de ce mois. Dans le Nord comme aux Îles, des problèmes informatiques seraient en cause.