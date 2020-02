Les enseignants ont fait leur rentrée

La rentrée scolaire a sonné dès 7h30 en ce vendredi de saint-valentin, pour les 4 800 enseignants de l’ensemble du territoire. L’occasion de préparer au mieux le retour sur les bancs de l’école ce lundi. Reportage à Dumbéa-sur-mer et à rivière-salée.

C’est sur le qui-vive dès 7h30, que les trente-cinq enseignants du collège de Rivière-Salée se sont retrouvés ce vendredi matin. Un retour en joie après deux mois de vacances et l’occasion de rencontrer les petits nouveaux comme Irma Martinez Dubla, professeure d’espagnol. « Je viens de la côte Est, de Poindimié et pour moi c’est tout un changement d’être à Nouméa. Je suis très contente », lance l’enseignante.Pour Potin Wetewea, professeur d'éducation physique et sportive, c'est également l'occasion de prendre ses marques. « J’ai un peu le trac de commencer, mais aussi l’excitation, parce que c’est la première approche avec les élèves. Il faut voir ce que ça va donner toutes ces années d’études, si ça va porter ces fruits », assure le petit nouveau.La rentrée des classes rime aussi avec emploi-du-temps. Chacun et chacune se voit remettre sa pochette de rentrée, à l’intérieur de laquelle, la répartition desde travail hebdomadaires est à découvrir. Un mélange d’appréhension et d’excitation, pour une révélation qui s’impose comme un incontournable chaque année, tant pour les élèves que pour les professeurs.Depuis trois ans, l’établissement de rivière-salée possède le label calédonien « aller bien pour mieux apprendre ». Une certification qui en 2019, a valu au collège un taux de réussite scolaire de. Cette année, le corps enseignant compte bien maintenir ce résultat, à travers des mesures focalisées sur l’accompagnement personnalisé des élèves explique Alexandre Beautru, principal du collège de rivière salée. « En 6e, on accueille les élèves, on va réaliser les évaluations diagnostic dès le début de l’année, pour identifier leurs niveaux et leurs besoins. On met en place des alignements adaptés ».Français, mathématiques ou encore musique, tous les enseignants ont retrouvé avec plus ou moins d’enthousiasme leurs domaines de prédilection, en attendant que lescollégiens de l’établissement fassent leur rentrée dès lundi matin.Du côté de l’école primaire de Dumbéa-sur-mer, une centaine d’enfants va découvrir des classes flambant neuves et une équipe pédagogique motivée, jeune et dynamique ce lundi.d'entre eux sont déjà inscrits dans lesclasses spacieuses et climatisées de l’établissement. « C’est une réunion qui permet d’aborder les aspects financiers et administratifs du métier. Mais aussi de vérifier que sa salle de classe est prête à accueillir les enfants », témoigne Epifania GATA, professeure des écoles.Quatre salles de classes y sont déjà prêtes et les nouveautés sont nombreuses : salle informatique, bibliothèque collective, salle dédiée à l’art plastique et arts du vivant… les spécificités sont novatrices assure Kyncienta Takana la directrice. « On pourra y faire du théâtre, travailler la motricité et bénéficier du sport scolaire de la mairie de Dumbéa. C’est une école originale même si cela est provisoire, car elle est pour le moment au sein de modules ».Autre particularité : elle bénéficie d’un projet artistique pour toutes ses classes. Les après-midi seront notamment consacrées aux ateliers de musique, de danse, de lecture et de théâtre.Il reste d’ailleurs des places pour l’inscription des enfants au cœur de l’école primaire de Dumbéa-sur-mer.