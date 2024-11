Entre coupes sombres et mise sous tutelle, la ville de Nouméa rabote encore son budget 2024

Coupes sombres dans le budget de Nouméa. Réunis mardi 5 novembre, derrière la maire Sonia Lagarde, les élus ont encore pris des décisions difficiles. Les destructions de mai et l'argent qui n'est pas entré dans les caisses ont des conséquences dramatiques. La ville a envisagé la mise sous tutelle.

Les communes calédoniennes enchaînent les "décisions modificatives de budget". Derrière cette expression formelle, il y a des coupes drastiques, pour tenter de sauver une situation financière catastrophique. Le 5 novembre, Nouméa en a voté plusieurs en conseil municipal. La maire, Sonia Lagarde, a parlé de "massacre". Compte rendu en chiffres.







Un budget raccourci de 3,85 milliards

Comment payer les dépenses qui ont été prévues au début de l'année, quand l'argent n'est pas dans les caisses ? Cette équation insoluble, surtout depuis les violences de la mi-mai, oblige la mairie à réduire la voilure. Quand le budget primitif 2024 de la ville a été adopté, le 13 mars dernier, il se montait à 27,55 milliards de francs CFP. Après deux décisions qui l'ont modifié, dont l'une a été votée ce mardi soir, il passe à 23,7 milliards. Un rabotage de 3,85 milliards ! Le budget principal vient encore de perdre 250 millions. Malgré ça, il manquerait 6,7 milliards...

Le contexte actuel de crise qui affecte gravement les ressources financières de la Ville lui impose de poursuivre la priorisation des dépenses essentielles et indispensables au maintien du service public. Dans ce cadre, il est nécessaire d’opérer des ajustements, tant en dépenses qu’en recettes. Communiqué de la mairie, le 6 novembre 2024

37 bâtiments détruits ou endommagés

Écoles, médiathèques, ateliers municipaux… Les violences de la mi-mai ont détruit ou abimé 37 bâtiments appartenant à la ville, pour un total désormais évalué à six milliards de francs de dégâts. Mais la situation de la collectivité ne se résume pas à ces dépenses imprévues.

5,5 milliards attendus de la Nouvelle-Calédonie

Elles s'ajoutent notamment au fait que la Nouvelle-Calédonie, elle-même exsangue, n'a pas versé les dotations prévues, qui étaient inscrites au budget. "Nous sommes en souffrance parce que la Calédonie ne nous verse plus depuis le début de l'année", formulait Sonia Lagarde à la sortie du conseil. "Bien avant les émeutes, d'ailleurs." Nouméa dit attendre 5,5 milliards du gouvernement local. Une double crise qui oblige à des choix difficiles, malgré l'aide déjà apportée par l'Etat.

La masse salariale coûte plus de 700 millions par mois

"On est obligés d'exercer des priorités", résume la maire. "Quand vous avez 1 600 agents, que vous avez 715 millions de salaires à sortir chaque mois, la priorité est vraiment de payer les agents." À ce stade, les salaires des employés municipaux sont assurés jusqu'à la fin de l'année.

Plus de 2 milliards de factures

Autre sujet problématique, les fournisseurs et autres prestataires qui attendent le règlement de leurs factures, surtout dans le contexte économique actuel. "On est obligés, aussi, de payer les entreprises qui ont fait des travaux. Là on a 2,2 milliards dehors qu'on n'arrive pas à [leur] payer. C'est compliqué."





J’avais pris une décision volontaire, celle de passer systématiquement sous tutelle [de l’Etat] à partir du mois de janvier. J’ai eu l’assurance [du ministère de l’économie à] Bercy, comme quoi de l’argent allait arriver avant la fin de l’année, fléché vers les communes. J’ai été écoutée. Je pense avoir été entendue. Sonia Lagarde, maire de Nouméa



D'habitude, la mise sous tutelle d'une collectivité survient à cause d'une mauvaise gestion. Cette fois, elle serait volontaire, faute d'avoir les rentrées d'argent qui permettent d'élaborer un budget 2025. Rappelons qu'une mission de Bercy est attendue en Calédonie, il est question de sa venue fin novembre.

Fermeture envisagée de 15 classes

Même si une partie des écoles nouméennes se vident depuis plusieurs années, cette décision aussi, arrive dans le sillage de la crise actuelle : il est envisagé de fermer quinze classes dans les écoles publiques de la ville à la rentrée scolaire 2024.

4,7 millions en primes aux pompiers et policiers

En dépit de la situation, le conseil municipal a accordé une prime aux pompiers et aux pompiers municipaux, pour un total de 4,7 millions. Une façon de saluer les efforts qu'ils ont fournis au moment des violences, pillages et incendies.

Cette opposition qui soutient

Le conseil municipal a voté les modifications du budget sans réelle opposition. "Sur le fond, on ne peut être que d’accord", estime Emmanuel Bérart, élu Générations Nouméa. Choix exceptionnel, vote exceptionnel. Oui, il faut soutenir l’exécutif communal." Mais Sonia Lagarde devra sans doute aller plus loin, ajoute-t-il.

Le dernier point sur lequel malheureusement elle devra prendre une décision, c’est la masse salariale. Mme le maire essaie de maintenir les salaires de l’ensemble de son équipe et de tous les salariés. Mais vu le poids que ça pèse, 776 millions par mois, il va falloir à un moment se dire : ‘C’est la que je dois faire des économies.’ Et j’en suis le premier désolé pour les fonctionnaires. Emmanuel Bérart, Générations NC



Union marquée également côté Calédonie ensemble.

Face à l'ampleur de la catastrophe que représentent les émeutes pour la mairie, il est important d'apporter notre soutien à Sonia Lagarde. De l'accompagner sur cette baisse du budget pour finir l'année. L'accompagner pour remercier nos pompiers et nos policiers. Et aussi sur le soutien aux associations. Jérémie Katidjo-Monnier, élu CE

8,7 millions en subventions

Les conseillers ont en effet alloué pour 8,7 millions de subventions : pour l'Association au service de nos retraités (quatre millions), la FOL (deux millions), le Chapitô (1,3 million), l'Adamic qui porte le Rex (un million) et l'Association de parents et amis de personnes handicapées (437 400 F).

800 livres sauvés, et une médaille

Malgré les mesures douloureuses, ce conseil municipal a fini sur une note joyeuse et sous les applaudissements. La famille de Logicoop qui a sauvé des centaines de livres en pleines émeutes à la médiathèque de Kaméré a reçu la médaille de la ville. Une belle histoire que NC la 1ère a racontée ici.