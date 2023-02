Sondage : environ un Calédonien sur deux n'a pas confiance dans l'avenir

En 2022, les Calédoniens ont plutôt eu une vision négative de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, selon un sondage réalisé par l’institut Quidnovi sur 1 500 personnes représentatives du pays. Il apparait que 47 % des Calédoniens n'ont pas confiance dans l'avenir, soit pratiquement un sur deux.

Brigitte Whaap et Noémie Dutertre •

Les Calédoniens ont-ils confiance dans l'avenir ? C'est une question posée par l'institut de sondage Quidnovi, qui a interrogé un panel de 1500 personnes depuis 2018, et publié un baromètre de confiance le 9 février 2023. Résultat : un Calédonien sur deux a une vision pessimiste pour les années à venir. En effet, 19 % de la population interrogée reste "très inquiète" et 28 % "plutôt inquiète" quant à l'avenir et au développement de la Nouvelle-Calédonie. Malgré tout, les Calédoniens interrogés par les journalistes de NC la 1ère demeurent optimistes. A l’image de Jean-Dominique qui souhaite plus de partage des richesses : " la Calédonie est un pays riche, la seule solution est de partager un peu."

Référendum

Selon le sondage de Quidnovi, la confiance en l'avenir par les Calédoniens lors du référendum de 2018 était plutôt bonne tandis que celle-ci s'est dégradée pour les deux autres consultations référendaires qui ont suivi. "Les séquences référendaires n'ont pas été les événements les plus marquants de l'opinion, ce sont surtout les élections provinciales qui ont fait baisser la confiance générale", explique dans le détail Stéphane Renaud, directeur de l'institut Quidnovi. C'est le cas de Caroline qui ne comprend pas où les politiciens veulent en venir : " les politiciens quel que soit le bord, ne donnent pas confiance dans l'avenir. On a l'impression qu'ils sont dans des guerres perpétuelles."

Coût de la vie

L’augmentation du coût de la vie demeure un facteur extérieur affectant la confiance dans l’avenir des Calédoniens. " C'est dur, c'est devenu cher ", témoigne une mère de famille. En effet, ces "facteurs externes (fret, inflation, situation internationale) semblent peser sur la perception des Calédoniens", indique le sondage.

Le baromètre de confiance Quidnovi, montre également que les "territoires moins insérés dans l'économie marchande, au profit d'une économie vivrière, comme l'Est de la grande terre et les îles Loyauté, montrent un niveau de confiance stable dans leur situation personnelle et professionnelle." En d'autres termes, la vision de l’avenir dépend également de l’endroit où vivent les Calédoniens, celle-ci est plus pessimiste dans le Sud, que dans le Nord et les Iles.