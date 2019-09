Le Conseil d’Administration de l’ASEE et la Direction de l’Alliance Scolaire de l’Eglise Evangélique en NC et aux Iles Loyauté, informe de la fermeture de tous les établissements et écoles de l’ASEE de la Grande Terre ce mardi.

Une fermeture décidée après le décès de Michel Tidjine, animateur pédagogique depuis près de quarante ans. Ses obsèques auront lieu à Poum ce mardi à la tribu de Titch.

Les cours reprendront mercredi aux heures habituelles.