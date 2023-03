Etudiants et places de parking : le casse-tête quotidien sur le campus de Nouville

A chaque rentrée universitaire, la question du stationnement sur le campus de Nouville refait surface. Ces derniers jours, plusieurs étudiants ont été sévèrement verbalisés pour avoir garé leur véhicule de façon anarchique. Une situation qui s'expliquerait par des parkings constamment complets.

Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry (Lizzie Carboni) •

Chaque matin, c'est la même routine pour beaucoup d'étudiants, sur le campus de Nouville, à Nouméa. Arrivés sur place, ils leur faut trouver à se garer non loin de l'université; certains se lèvent même aux aurores pour être sûr d'avoir une place. Et depuis la rentrée scolaire, il y a un mois, plusieurs ont écopé d'amendes salées pour stationnement illicite. "Je me gare depuis deux ans à la même place, et je me suis pris 15 000 francs il y a deux semaines, je ne comprends pas pourquoi car je n'ai pas le choix" confie Nina.



La police municipale sanctionne

Beaucoup se garent également sur les trottoirs ; ce qui est strictement interdit car dangereux. Il y a quelques jours, un enfant de huit ans a été renversé alors qu’il marchait sur la chaussée, car les trottoirs étaient impraticables. Suite à cet incident et plusieurs plaintes des riverains et usagers, la police municipale verbalisent les contrevenants et les met en garde. "Ils engagent leur responsabilité en cas d'accident. Mes agents font preuve de discernement pour des verbalisations donc j'appelle aussi les étudiants à faire preuve de civisme et de responsabilité" explique Antoine Dongoc, directeur adjoint de la police municipale de Nouméa.



Navette ou covoiturage ?

Selon les responsables de l’université, les stationnements ne manquent pas : 440 places disponibles soit "plus de places que l'exige la réglementation. A ce niveau-là, l'université est complètement en règle. Ce qu'on a relancé, c'est une réflexion autour des accès au campus de Nouville, que ce soit le covoiturage ou la construction d'une piste cyclable" explique Sylvian-Raffard Artigue, le directeur de la communication de l'université.

L'idée de la création d'une navette entre la zone portuaire et l'université a également été évoquée. Dans l’attente, les étudiants doivent faire preuve de patience et être observateurs.





Le reportage de Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry.