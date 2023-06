Fête des mères : un évènement majeur pour les fleuristes calédoniens

La fête des mères rime avec la fête des fleuristes, ce dimanche 4 juin. Il s'agit d'une des plus grandes ventes de l'année pour les professionnels du secteur.

Yvan Avril et Nicolas Fasquel, avec Aurélien Pol •

Les mamans du Caillou sont à l'honneur, ce dimanche 4 juin. Parmi les idées de cadeaux les plus répandues, les bouquets de fleurs connaissent toujours un franc succès. La veille déjà dans un centre commercial de Dumbéa, un fleuriste accueille des clients pour la fête des mères. Ils affluent depuis une semaine dans cette boutique. Il s'agit du week-end le plus important de l'année pour le professionnel. "C'est un jour mémorable, il faut toujours le fêter", sourit un homme à la recherche d'un cadeau. "C'est très important pour les mamans. Mon cadeau, il reste secret pour l'instant", confie une jeune fille. Dans ce magasin, de multiples bouquets et diversités de fleurs sont possibles. "Ce qui est bien, c'est que l'on n'a pas de fleurs particulières pour la maman. C'est du coloré, on peut s'éclater dans les compositions. On n'est pas que fixé sur la rose rouge", lance Marjorie Thillier, la fleuriste.

"Les mamans sont gâtées"

A quelques kilomètres au Quartier-Latin, le surcroît de travail est identique chez une autre professionnelle. Entre les ventes à livrer et les ventes sur place, la fête des mères représente trois jours et trois nuits avec très peu de sommeil. "C'est le plus grand évènement de l'année pour nous. Les mamans sont gâtées. On commence à rentrer en période froide, on a un peu moins de variétés, explique Sandra Sigrist, la fleuriste. Pour la fête des mères, on commande toujours des fleurs d'import que l'on ne trouve pas ici, comme les lys et les orchidées. Mais on privilégie toujours la fleur locale".

Ce samedi 3 juin, le nombre de clients n'était pas à son paroxysme. Les professionnels misent alors sur les clients de dernière minute, en ce jour de fête des mamans.

Un reportage d'Yvan Avril et Nicolas Fasquel :