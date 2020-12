Fidji dévasté par Yasa

Alix Madec (S.C.) •

Des maisons éventrées et réduites à néant, des arbres déracinés et des lignes électriques détruites. Le cyclone tropical Yasa de catégorie 5, n’a laissé aucune chance aux habitants des îles Fidji ce jeudi. Vanua Leva, seconde île la plus grande de l’archipel, se retrouve dépourvue de sa végétation luxuriante et de bon nombre de ses infrastructures. Des milliers de personnes ont fui leurs maisons et près de 24 000 fidjiens sont encore actuellement hébergés au sein des 456 centres d’accueil répartis sur le territoire.

A school on Vanua Levu sustains severe damage - the roof gets blown off.

De nombreuses innondations

Des pluies diluviennes et des vents, compris entre 241 et 257km/h, ont engendré de nombreuses inondations. Près de 72 axes routiers sont désormais inaccessibles. Au lendemain de la catastrophe, les autorités ont tout juste commencé à évaluer les dommages causés par ce monstre de la nature.

Plusieurs millions de dollars

« Nous estimons les dommages de la catastrophe à plusieurs millions de dollars. En attendant, pour les prochaines 24 heures, l’objectif est de maintenir la sécurité publique, déblayer les routes, restaurer les infrastructures et les services, rétablir la communication avec toutes les zones touchées et coordonner le soutien avec nos partenaires », détaille Vaisiti Soko, directrice du centre de gestion des catastrophes.

Couvre-feu décrété

Ce vendredi, un couvre-feu a été décrété pour les îles de Vanua Leva et Viti Leva. Le gouvernement Fidjien a déclaré l’état de catastrophe naturelle, car YAasa est l’un des cyclones les plus puissants observés dans le Pacifique Sud. Il poursuit sa trajectoire en direction du Sud-Est et pourrait menacer les îles Tonga et l’archipel de Lau ce week-end.

Le sujet d'Alix Madec :