Football : la sélection calédonienne sur le départ pour les qualifications océaniennes à la Coupe du Monde 2026

Nos joueurs cagous de la sélection A s’envolent ce mardi 8 octobre, pour les îles Fidji. Ils y disputeront leur premier match jeudi, face à la Papouasie Nouvelle-Guinée, dans les qualifications océaniennes à la Coupe du Monde 2026. Un rendez-vous préparé de longue date, malgré la crise qui secoue le territoire.

Un dernier match de préparation pour se mettre en jambe. Nos joueurs cagous de la sélection A ont battu ce samedi l’équipe de Gaïca, 2 buts à 0 au stade Numa-Daly de Nouméa. Une semaine après leur match nul contre Hienghène, 2 buts partout. Une dernière confrontation amicale, avant le départ pour les Fidji et les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

Première rencontre pour nos Cagous, ce sera ce jeudi 10 octobre, contre la Papouasie Nouvelle-Guinée.

Un match préparé de longue date, à suivre à 15 heures, heure locale. “C’est la dixième semaine de préparation, avec trois entraînements hebdomadaires et un match ce week-end, une dernière confrontation avec Gaïca. On aura une dernière séance ce lundi, avant de s’envoler pour Fidji”, révèle Johann Sidaner, sélectionneur de l’équipe de Nouvelle-Calédonie.

Une partie des joueurs de l'équipe évolue dans l'Hexagone

Une partie des joueurs qui composent l’équipe vient de l’Hexagone, “c’était tout l’enjeu de cette préparation et de cette sélection. Notre objectif, c’est d’avoir les meilleurs joueurs possibles. Une partie du groupe joue dans les championnats nationaux, donc il faut réussir à les intégrer. On dit que les bons joueurs s’intègrent vite et n’ont pas besoin de trop de préparation pour s’entendre et se comprendre, mais cela fait partie des difficultés”, poursuit le sélectionneur.

Parmi ces joueurs venus de l’Hexagone pour l’occasion, Joseph Athale. Il évolue depuis deux ans et demi en Nationale 2, au sein de l’Olympique de St Quentin. “Dans l’hexagone, le niveau est très élevé, c’est très athlétique, discipliné et la mentalité qu’ils ont, c’est celle de gagnants”. Son évolution tactique dans le jeu, le Calédonien va la mettre au profit de la sélection calédonienne. “C’est aussi ce qui m’a motivé à revenir avec tout ce qu’il se passait au pays, on se doit de donner une autre image et de porter haut nos couleurs”, poursuit le joueur.

"On n'a pas eu de matchs officiels depuis le début de l'année"

La première confrontation, ce fera face aux joueurs papous. “Ça va être un match compliqué, surtout dans les duels. Il faut aussi qu’on soit forts collectivement et qu’on ne lâche rien”, ajoute Joseph Athale.

Il faut dire que la préparation a été compliquée, notamment pour les joueurs qui se sont entraînés sur le territoire. “On n’a pas eu de matchs officiels depuis le début de l’année avec la sélection”, regrette Morgan Mathelon, joueur et membre de la sélection. Il a fallu composer avec les entraînements et des matchs amicaux, joués à huis clos. “Le coach a essayé de tout mettre en place pour palier ces difficultés. On était très investis dans les entraînements et les matchs amicaux, l’équipe a gagné en confiance au fur et à mesure des matchs”.

Une confiance que nos Cagous espèrent mettre à profit, dans ces qualifications à la Coupe du Monde 2026.