Franc succès pour la 3ème édition du Sport Girl Challenge

Organisé à Bourail, le Sport Girl Challenge a fait carton. Au total, 170 filles venues des 3 Provinces et de Wallis-et-Futuna se sont rencontrées sur les parquets et terrains, tout au long de la semaine. Avec au menu : basket 3X3, beach volley, handball, rugby et football.

Du fairplay et des rencontres

Promouvoir le sport au féminin

ITW CHRISTOPHE DABIN

Grosse ambiance ce jeudi, pendant les finales du Sport Girl Challenge. Après une 4ème journée riche en émotions, marquée par de belles finales en basket 3X3 et Handball, la surprise est venue de l'équipe de Lifou qui arrache la victoire dans les dernières minutes de jeu : 20 à 17 face à la JS Mont-Dore, qui avait remporté le trophée il y a 2 ans. « On a été solidaire toute la semaine. On s’est préparé, c’est des heures d’entraînement. Je suis très fière », confie Orlane Séosse, capitaine du CS Sinoj, heureuse de repartir à Lifou avec le trophée.Sous le panier, le club du Mont-Dore avait plus de réussite, s'imposant 17 à 8 face à une équipe de Wallis-et-Futuna combative. « On a gagné avec fairplay et on a bien joué surtout. On a été amicale avec toutes les filles, dans le respect surtout, se réjouit Maimiti Tétuanui, capitaine du Mont-Dore basket club. On a fait la rencontre de plusieurs clubs et on appris à se connaître. » Ces moments inoubliables, la jeune joueuse espère les partager avec ses enfants plus tard. « J’espère qu’ils suivront le même chemin ».A travers le Sport Girl Challenge, l'objectif du CTOS (comité territorial olympique et sportif) est de promouvoir le sport au féminin. Il s'est rendu compte qu'au niveau du sport collectif féminin, il y avait des actions particulières à mettre en place.Et c'est dans cette optique, avec les ligues qu'ils se sont mis d'accord pour créer une activité spécifique pour les féminines. En espérant ensuite que ces jeunes filles continueront à pratiquer et qu'on les retrouve dans les équipes de Nouvelle-Calédonie.A noter que le basket 3X3 est en plein essor et devrait faire son apparition comme discipline olympique aux Jeux de Tokyo.