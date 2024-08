Gilbert Tyuienon, de l'Union calédonienne, invité du journal télévisé à 19h30

L'invité politique du dimanche au journal télévisé de Nouvelle-Calédonie la 1ère est ce soir Gilbert Tyuienon, premier vice-président de l'Union calédonienne. A suivre à partir de 19h30.

La position de l'Union calédonienne face aux émeutes et à la crise qui secoue la Nouvelle-Calédonie depuis plus de trois mois. Les actions de la CCAT, la Cellule de coordination des actions de terrain. Le FLNKS et les relations entre les différentes composantes du front indépendantiste… Autant de sujets qui seront abordés ce soir avec Gilbert Tyuienon, premier vice-président de l’UC, par ailleurs membre du gouvernement. Il est l'invité politique du dimanche sur NC la 1ère, à partir de 19h30.