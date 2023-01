Handicap : l’association Les Robinsons est à la recherche de bénévoles

Depuis 2014, elle oeuvre pour une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap en Nouvelle-Calédonie. Evénements, sorties, travaux sur l’accessibilité et accès à l’emploi… les actions de sa vingtaine d’adhérents sont nombreuses. Mais la structure manque de petites mains.

Alix Madec (Lizzie Carboni) •

S’engager en faveur des personnes handicapées. Mission portée par l’association Les Robinsons. Cette année, elle est à la recherche de bénévoles pour épauler sa vingtaine d’adhérents dans leurs actions. La première : l’accessibilité à tous. "C'est de recenser tous les lieux qui sont accessibles : les magasins, les structures, l'administration... pour des personnes non-voyantes ou sur chaises" explique Assenatha Ongat, secrétaire adjointe de l’association.



Faire connaître les talents cachés



Autre cheval de bataille : l'emploi. Sur le territoire, on recense 4 300 travailleurs handicapés, et plus de 2 500 à la recherche d'un travail. Des améliorations doivent aussi être engagées en matière de transports et de valorisation des créations.

On n'a pas de moyens pour aller en brousse même s'il y a des bus qui sont adaptés mais ils ne sont pas utilisés pour transporter des personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place mais ça manque encore. Assenatha Ongat

Après une 4ème édition rondement menée l’année dernière, l’association organisera à nouveau sa journée Handi-talent cette année. L’occasion de mettre en lumière les créations, peintures, chansons et divers autres moyens d’expression.

Bibi, handi-talentueuse a exposé ses oeuvres • ©Lizzie Carboni/ NC la 1ère





Pour rappel en Nouvelle-Calédonie, on recense 12 000 personnes adultes et enfants, en situation de handicap. Si vous souhaitez donner un coup de main à cette association, vous pouvez le faire via sa page facebook Les Robinsons.