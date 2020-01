Une hausse modérée de la population en Nouvelle-Calédonie

Les résultats du recensement ont été dévoilés ce vendredi matin. Le territoire compte 271 407 habitants en 2019, soit 2640 de plus qu’en 2014. Une hausse modérée de la population, avec +1% en cinq ans.

Une hausse modérée de la population, +1% en cinq ans

©INSEE ...

Solde migratoire négatif

©INSEE ...



Poids démographique des provinces

©INSEE ...



Évolutions marquées dans le Nord et le Sud

©INSEE ...



Population par commune

©INSEE ...



La décohabitation se poursuit

©INSEE ...



Mouvement d’installation hors tribu

Prochains rendez-vous

Le recensement a eu lieu du, alors que les quatre semaines initiales ont dû être prolongées d’une semaine supplémentaire. Un numéro vert a été mis en place, afin d’inviter les personnes non recensées à se faire connaître. Pour ce recensement 2019, 15% des chiffres ont dû être estimés. Pour autant l'ISEE l'assure, les données sont parfaitement fiables.Le rythme de croissance ralentit avecentreetSi les naissances restent supérieures aux décès, avecnaissances en cinq ans, le solde migratoire devient négatif, avec près depersonnes de plus à quitter le territoire qu'à s'y installer. Des résultats sensiblement identiques à ceux deLe poids démographique de chaque province évolue peu. Le sud accueillede la population, le nordet les Iles Loyautés, la population recensée pour 2019 est de, elle enregistre une baisse depar rapport à. La ville deaccueille quant à ellepersonnes, avec une évolution positive deen cinq ans. Leetsont ensuite en troisième et quatrième place, avec respectivementpersonnes etpour Païta, qui enregistre une évolution positive deEn, ce sontpersonnes par ménage, contreen. Le nombre moyen de personnes par ménage diminue depuisLes personnes déclarant appartenir à une tribu et ne vivant pas dans la commune de la tribu sont plus nombreuses : elles sonten 2019, contreen 2014. Une augmentation dequi illustre un mouvement d’installation des populations en dehors des tribus.: le décret authentifiant les populations légales des communes.: Premières analyses statistiques: les résultats détaillés