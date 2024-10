Horaires d'ouverture, circulation, entretien des tombes : les informations pratiques pour le week-end de la Toussaint dans l'agglomération de Nouméa

Le long week-end de la Toussaint se profile, et avec lui une fréquentation accrue des cimetières. Les municipalités du Grand Nouméa ont communiqué des informations pratiques. Détail.

Nouméa reconduit son système de navettes à l’intérieur même du cimetière du 5e km toute cette semaine. Elles sont proposées gratuitement depuis l’entrée centrale aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Des voitures municipales qui seront disponibles de vendredi à dimanche de 7h à 18h. Les fontaines sont à nouveau alimentées depuis le 21 octobre, et resteront en service jusqu’au 8 novembre inclus.

Les navettes de la ville de Nouméa seront à disposition des habitants de 7h à 18h • ©Laura Schintu / NC La 1ère

Au Mont-Dore, les cimetières ouvriront de 7h à 18h30. Et pour celui de Saint-Louis, les horaires seront liés à l’ouverture de la route. Dans un nouvel arrêté, le haut-commissaire informe qu'à partir de ce vendredi, la traversée sera possible de 6h à 18h. La mairie informe que des bacs de 660 litres ont été mis à disposition des habitants à Plum et La Conception.

De 7h30 à 18h : c’est l’amplitude horaire du cimetière dumbéen, qui en plus des portillons, sera accessible par les trois grands portails.

Enfin à Païta, le cimetière communal sera fermé aux véhicules jusqu’à lundi inclus. Les travaux de construction de sépultures sont également suspendus, pour permettre l’entretien des tombes et des caveaux, et le "recueillement dans un cadre paisible".