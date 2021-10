Il va falloir être patient pour pouvoir refaire ses papiers d'identité

Qui dit confinement, dit mairies fermées. Et si certaines démarches comme les actes de naissance ou de décès sont toujours possibles, ce n’est pas le cas pour les cartes d’identité et les passeports. Les délais déjà importants sont donc en train de s’allonger.

Charlotte Mannevy (Stéphanie Chenais) •

Si vous aviez besoin de refaire votre carte d’identité ou votre passeport, il va falloir s’armer de patience. Les délais pour obtenir un rendez-vous dépassent désormais deux à trois mois dans de très nombreuses communes du territoire. La faute au confinement, mais pas seulement. "Il faut savoir que la ville de Nouméa avait accumulé un délai d'attente de deux mois déjà, ce phénomène est dû notamment au fait de la nouvelle carte nationale d'identité, détaille Alan Boufenèche, directeur de la vie citoyenne à la mairie de Nouméa. On a six dispositifs de recueil qui tournent à plein pot généralement toute l'année, on a des rendez-vous toutes les 20 minutes."

Alan Boufenèche, directeur de la vie citoyenne à la mairie de Nouméa

On peut voter avec un document périmé

A l’autre bout de la chaîne, le haut-commissariat, qui tient à rassurer. On peut justifier de son identité avec un titre périmé que ce soit lors d’un contrôle ou pour voter. Et des solutions d’urgence existent, explique Jean-Luc Bourcier, directeur de la légalité et des affaires juridiques. "Un titre d'identité ou un passeport qui n'est plus valide depuis moins de cinq ans permet de prouver son identité. Pour les urgences, certaines demandes sont traitées de telle manière que, pour un parcours de santé par exemple, la personne qui aurait besoin d'un titre d'identité ou d'un titre de voyage, comme un passeport, puisse avoir son document rapidement."

Du renfort à l'issue du confinement

Les passeports d’urgence restent réservés à des cas exceptionnels, pour la grande majorité des demandeurs, il faudra s’armer de patience, mais Jean-Luc Bourcier l’assure ses équipes mettront les bouchées doubles après le confinement pour rattraper le retard. "On a d'ores et déjà prévu de mettre à contribution nos agents habituels bien entendu, mais on aura également des renforts en personnels, permettant d'absorber ce flux important qu'il va forcement y avoir à la sortie du confinement."

Le rattrapage du retard dépend également du nombre de dispositifs de recueil disponibles dans chaque mairie. Pour rappel, vous pouvez faire vos démarches de demande de passeports et de cartes d’identité dans une autre commune que celle de votre domicile, où le délai d’attente serait plus court.