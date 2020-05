In mémoriam party : la dernière fête du "French mayor" australien

Original jusqu'au bout, le "French mayor" australien, Bertrand Cadart a choisi de tirer sa révérence à sa façon. Condamné par une maladie incurable, il décide alors d'organiser des veillées funèbres de son vivant. Le documentaire, diffusé à 20h, revient sur la vie de ce personnage hors-norme.

Je dirai qu'il est ni fou ni excentrique mais c'est au contraire quelqu'un de très philosophique, très réfléchi, et du coup comme il réfléchit beaucoup il fait des choses qu'on ne fait pas.

Ce film inédit accompagne les dernières excentricités d'un personnage haut en couleurs, Bertrand Cadart, picard immigré en Australie et connut pour son rôle de maire.

Pierre Quatrefages a réalisé le documentaire après avoir rencontré un grand ami du French Mayor, un Calédonien, Claude Bretegnier qui avait fait un documentaire sur lui en 2008.

L'ancien journaliste lui raconte que

se sachant mourant, il avait déjà acheté son cercueil (rouge et en carton), et il l’avait installé dans son salon, ce qui l’amusait beaucoup.

Il avait aussi choisi sa place au cimetière et trouvé sa pierre tombale (qui ne ressemble pas du tout à une pierre tombale !), et l’avait posée dans son jardin. C’était déjà orignal.

Entre temps, sa fille, Anne-France, a découvert que certains californiens faisaient des veillées funèbres de leur vivant. Bertrand a été conquis par l’idée.



Bien que le moment peut être considéré comme lugubre ou macabre, la personnalité de Bertrand Cadrat est à l'opposé de cette atmosphère. Le documentaire suit la philosophie de vie d'un homme pudique, respectueux et délicat. Au programme de cette dernière « party » : philosophie, joie et facéties…



