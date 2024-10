Incendies : Nouméa et le Grand Nouméa en proie aux flammes

Les départs de feu s'enchaînent depuis hier dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Les pompiers de Dumbéa et de Nouméa sont fortement mobilisés ce mercredi 9 octobre. Au total, pas moins de quatre incendies sont en cours.

Dumbéa

Du quartier de la Pointe à la Dorade se dégagent d'épaisses fumées. Un incendie a été signalé ce mercredi 9 octobre à 15h15 rue de la Provence, où se trouve la mise à l'eau. Selon la gendarmerie, certains logements ont été évacués. Une maison a été touchée par les flammes. "La famille sinistrée a aussitôt été prise en charge par le biais du centre communal d'action sociale", précise un communiqué de la mairie de Dumbéa. "Deux hélicoptères bombardiers d'eau ont été dépêchés sur place pour circonscrire les feux."

Déjà hier, un gros incendie s'était déclaré à 14 heures au pic aux Chèvres. Bien que les riverains soient désormais hors de danger, le feu continue de s'étendre. Les pompiers et la Sécurité civile sont mobilisés.

Outre les "actes de malveillance", la mairie déplore "les écobuages mal maîtrisés (...) causes principales de ces incendies." La commune rappelle que les feux sont interdits, même pour les écobuages, les barbecues sauvages et les feux de camp. "Les contrevenants engagent leur responsabilité pénale et son passibles de très lourdes peines (100 000 francs par heure d'intervention et par véhicule déployé)."

Nouméa

Deux départs de feu distincts également signalés à Nouméa, à dix minutes d'intervalle. Le premier s'est déclenché vers la tour Mobilis, sur les hauteurs de Montravel à 13 heures. Le deuxième près du squat de la vallée de Sakamoto, à 13h10. Il s'agirait d'un feu de végétation, selon les pompiers de Nouméa.

Païta

Un peu plus au nord, Païta n'a pas été épargné. Un incendie a totalement brûlé une maison dans le quartier de Nétéa. Les pompiers de la commune aidés de leurs collègues de Nouméa sont intervenus de 19 heures à 22h30, mardi 8 octobre. Le feu ne s'est pas propagé en dehors de l'habitation et aucune victime n'est à déplorer. Le propriétaire était absent.

