INFOGRAPHIES. Météo : un "petit coup de froid" loin des records pour un mois de juin

Météo-France a relevé des températures proches de 9°C à Koné, La Foa et Maré depuis le début du mois de juin. Des valeurs situées entre 5 et 6 degrés en dessous des normales enregistrées en juin entre 1991 et 2020. Mais le froid est à relativiser.

Marguerite Poigoune et Cécile Rubichon •

Météo-France confirme : la Nouvelle-Calédonie a connu "un petit coup de froid entre le 8 et le 10 juin. Un flux de sud s’est installé et a renvoyé des masses d’air froides venues des régions australes", explique Thomas Abinun, climatologue chez Météo-France NC. Le ciel, clair, est par ailleurs "favorable à la dissipation de la chaleur pendant la nuit", explique-t-il. À Koné, les températures sont descendues jusqu'à 8,9°C. Jusqu'à 9,1°C à Maré. Ou encore 9,3°C à La Foa. Soit 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison. Dans la plupart des communes, les valeurs sont également inférieures à celles de juin 2022 mais la Nouvelle-Calédonie était alors encore sous l'effet de La Niña, pour la deuxième année consécutive. Mais les minima de début juin 2023 sont loin d'être des records. Le 17 juin 1965, il avait fait 2,3°C à Bourail. "C’est d’ailleurs la température la plus froide jamais enregistrée en Nouvelle-Calédonie", souligne Thomas Abinun. En juin 1965, quatre autres records ont été établis sur le territoire. Le 17 juin, 4,9°C avaient été relevés à La Foa, 6,2°C à Poya, 8,4°C à Houaïlou et 12,5°C à Poindimié. Autres journées de juin particulièrement froides : les 20 et 21 juin 1957. Nouméa avait connu son record de la minimale la plus basse pour un mois de juin, avec 13,6°C ; Canala avec 5,8°C et Païta avec 6,8°C. Mais le mois de juin n'est pas terminé. Ni l'hiver.

