INFORMATIONS PRATIQUES. Crise en Nouvelle-Calédonie : les agences de l'OPT rouvrent progressivement, les cavistes pourront vendre de l'alcool sous certaines conditions et le cri du cœur du personnel du CHT

Pour cette quatrième semaine depuis le début des émeutes, quelques services reviennent à la normale tandis que d'autres peinent toujours à reprendre leur activité. Les cavistes vont pouvoir rouvrir avec des conditions strictes et le personnel du CHT appelle ses patients à venir se faire soigner. NC la 1ère fait le point des informations pratiques, en Nouvelle-Calédonie, pour ce lundi 10 juin.

Presque un mois après le début des émeutes, les collectes de déchets reviennent peu à peu à la normale. Les agences OPT rouvrent progressivement, le Médipôle est ouvert et demande aux patients de venir se faire soigner. Enfin, les cavistes ont l'autorisation de reprendre leur activité sous certaines conditions. Le point sur les informations pratiques du lundi 10 juin.

Commerces

Les commerces rouvrent de plus en plus mais le gaz manque toujours à l'appel dans la plupart des communes.

Vente de boissons alcooliques

Les cavistes vont pouvoir rouvrir sous certaines conditions, selon l'arrêté du 9 juin sur les mesures de police exceptionnelle émanant du haut-commissariat.

Il est indiqué que "la vente de boissons alcooliques ou fermentées à emporter dans les débits de boissons de 3ème et 5ème classes est interdite, sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie." Cependant, il "est exclu de ces dispositions la vente d'alcool en bouteilles de verre d'une contenance inférieure ou égale à un litre et demi et dont le titre alcoométrique n'excède pas 18 degrés, à l'exception de la bière, par les commerçants en vins et alcools spiritueux tirant l'essentiel de leurs revenus de cette activité (cavistes)." En d'autres termes, les cavistes, tirant essentiellement leurs revenus de cette activité, peuvent rouvrir pour vendre uniquement des bouteilles de 1,5 litre ou moins avec de l'alcool qui n'excède pas 18 degrés, en l'occurence du vin. En revanche, la bière ne peut toujours pas être vendue.

OPT

De plus en plus d'agences OPT sont ouvertes de 8h à 12h, ce lundi.

Ordures ménagères

Nouméa

Dumbéa

Transport maritime et aérien

Mont-Dore

Les îles

Le Betico est parti pour Ouvéa aujourd'hui : départ 08h de Nouméa avec une arrivée prévue à 14h à Ouvéa.

Voici ses prochaines rotations pour l'île des Pins :

C'est aussi une réouverture progressive pour Aircalédonie. Retrouvez les informations des vols ici : https://www.air-caledonie.nc/restez-informes/infos-vols/

À noter que l'accès à l'aéroport de Magenta est modifié :

Pour les vols internationaux

Aircalin reprend très progressivement ses rotations, retrouvez les vols autorisés ci-dessous :

Santé

Le CHT a fait une vidéo poignante pour inviter les patients à revenir se faire soigner.