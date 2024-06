INFORMATIONS PRATIQUES. Crise en Nouvelle-Calédonie : les navettes maritimes continuent leurs rotations ce matin, des vols d'Aircalin modifiés et le ravitaillement en gaz continue

Partager :

Plus d'un mois après le début des exactions, le Mont-Dore Sud continue d'être isolé, le gaz revient peu à peu dans les stations-services et il est désormais possible de faire ses courses avec un peu plus de facilité. NC la 1ère fait le point sur les informations pratiques de ce vendredi 14 juin.

La Nouvelle-Calédonie retrouve peu à peu une "normalité". Les commerces rouvrent, l'essence est revenue dans les stations-service et les déchets ménagers sont collectés. Cependant, de nombreuses personnes font encore la queue pour se ravitailler, acheter une bouteille de gaz ou se rendre à Nouméa. Comme ce vendredi matin, où ils étaient nombreux à attendre la navette maritime au wharf du Vallon-Dore. NC la 1ère fait le point pour ce vendredi 14 juin. Transport maritime Avec le vent fort, les horaires des navettes depuis le Vallon-Dore pour Nouméa ont été modifiés. Le Seabreeze, dans le Nord, organise également des voyages depuis le Nord vers le Sud, puis de Nouméa vers le Nord. Le Betico rappelle ses conditions de vente dans le contexte actuel : Transport aérien Aircalin reprend ses vols progressivement mais attention, aujourd'hui certains horaires ont été modifiés. Pour les îles, Aircal a repris ses vols, toutes les informations à retrouver ici . Gaz Les livraisons de gaz continuent. Déchets ménagers Mont-Dore Dumbéa Païta

Depuis jeudi, il est prévu la reprise des tournées habituelles. Services municipaux et para-municipaux Le Mont-Dore Le Centre communal d'action sociale assure une permanence d'écrivain public à Boulari, vendredi 14 juin, de 9 heures à 11 heures. Un service gratuit afin d'aider celles et ceux qui ne se sentent pas capables de rédiger des courriers, textes ou demandes écrites diverses (renseignements au 41 03 20). Koné Touho La santé Les centres médico-sociaux La province Sud a rouvert ses CMS de Montravel, à Nouméa, et de Dumbéa-sur-mer, pour les consultations médicales et de PMI (protection maternelle et infantile). Ils fonctionnent en matinée, de 9 heures à midi, plus de précisions ici. Les cabinets médicaux Ecoles Mont-Dore Au Mont-Dore, l’ouverture des écoles publiques à la prochaine rentrée ne sera que partielle pour des raisons de sécurité. Sept écoles publiques – dont six sont situées dans la partie sud de la commune - resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Il s'agit de : -Groupe scolaire de Saint-Michel -École primaire de La Rizière -École maternelle Les Coccinelles -Groupe scolaire de La Briqueterie -École élémentaire du Vallon-Dore -École maternelle Les Dauphins -Groupe scolaire La Croix du Sud à Plum. Une continuité pédagogique sera proposée par les enseignants pour les élèves des écoles fermées. Tous les autres établissements publics scolaires de la commune pourront rouvrir leur porte dès ce lundi 17 juin 2024. La Caisse des écoles assurera le service de cantine dans les écoles rouvertes. Le service de garderie ne sera, lui, disponible que le matin, de 6h30 à 08h.

