Crise en Nouvelle-Calédonie : à Montravel et Dumbéa-sur-mer, les centres médico-sociaux ont rouvert et attendent les patients

Tous les centres médico-sociaux de l'agglomération nouméenne ont désormais repris du service, à part celui de Kaméré qui a été incendié le mois dernier. Depuis ce mardi, les CMS de Montravel et Dumbéa-sur-mer accueillent le public tous les jours de 9 heures à midi. Encore faut-il que les habitants osent venir.

Ces deux parties de l’agglomération ont été particulièrement secouées par les violences des dernières semaines. Montravel et Dumbéa-sur-mer sont les derniers centres médico-sociaux de la province Sud à reprendre du service. Ils ont rouvert leurs portes ce mardi 11 juin. L'accueil du public se fait de 9 heures à midi, toute la semaine, jusqu’à nouvel ordre. Les horaires sont en effet susceptibles de changer selon l’évolution de la situation.

Peur d'aller à Montravel

Reste à convaincre les habitants de faire le déplacement sans crainte. "Nous sommes en train de relancer, de faire du phoning, pour que les gens osent venir", explique Florence Branchu, responsable de l’Upass (Unité provinciale de l’action sanitaire et sociale) de Nouméa. "Hélas, ils ont peur de venir consulter sur Montravel. On essaie de les rassurer. C’est pour ça qu’on a des heures d'ouverture vraiment serrées. L’idée est d’ouvrir en toute sécurité, et pour le personnel soignant et pour la population."

Le message qu’on voudrait faire passer c’est : 'Venez consulter !' Florence Branchu, responsable de l’Upass de Nouméa

Dans les locaux de la DPass à Montravel, le 11 juin. • ©Christian Favennec / NC la 1ère

Deux parties

A Montravel, l’accès aux locaux provinciaux se fait côté voie express, là aussi pour des questions de sécurité. Les locaux provinciaux permettent à nouveau d'accéder au service de PMI, la protection maternelle et infantile, avec les secrétaires, les puéricultrices, les pédiatres, les sages-femmes et un médecin gynécologue. Quelques familles étaient présentes ce mardi matin, pour des soins aux enfants. Des infections cutanées, des nourrissons à peser, des vaccins à faire, des questions pratiques liées aux difficultés à trouver du lait et des couches.

Salle de soins au CMS de Montravel, à Nouméa. • ©Christian Favennec / NC la 1ère

Il y a aussi la partie purement CMS, avec une secrétaire, un médecin et une infirmière. Ils s'occupent des consultations "tout-venant" de type renouvellement d'ordonnance et de pansements ou des injections pour les patients qui ont un traitement.

Les réouvertures se succèdent

Tous les CMS sont désormais ouverts, à part celui de Kaméré, qui a brûlé, au fond de Ducos. Les habitants qui s'y rendaient ont pu être reçus à l'Espace santé, dans le centre de Nouméa, au 1 bis de la rue Gallieni. Lui, fonctionne de 9 heures à 14 heures. Les autres CMS du Grand Nouméa ont déjà repris, de 9 heures à midi : dans le village de Païta et à Boulari au Mont-Dore. Des "dispensaires" qui tournent par ailleurs à Bourail, l'île des Pins, La Foa, Thio et Yaté.