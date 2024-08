INFOS PRATIQUES. Taxe sucre reportée, centre médico-social de l'île des Pins en service réduit et inscriptions scolaires dans le nord

Prévue au 1er août, la taxe sucre ne sera finalement pas mise en application tout de suite. Le CMS de l'île des Pins ne dispose plus que d'un seul médecin. Les inscriptions scolaires viennent de débuter dans le nord en ce qui concerne les élèves de maternelle et de primaire. Retrouvez les infos pratiques de ce vendredi 2 août.

NC la 1ère collecte les informations pratiques pour ce vendredi 2 août.

La taxe sucre ajournée

La mise en place de la taxe sucre passera finalement par une marche à blanc. Alors que le nouvel impôt crée pour faire baisser la consommation de produits sucrés des calédoniens devait être effectif au 1er août, le gouvernement a finalement décidé de laisser encore un peu de temps aux professionnels. Ils vont avoir un mois pour se mettre au point sur cette nouvelle taxe qui sera mise en application au 1er septembre, sauf si les discussions entre l'exécutif et les industriels aboutissent à un nouveau report.

Le CMS de l'île des Pins en effectif très réduit

La nouvelle est tombée via un communiqué de la province Sud. Le centre médico-social de l'île des Pins, à Vao, ne disposera plus que d'un seul médecin à compter de ce lundi 5 août, "suite aux exactions et aux agressions dont sont victimes" les personnels sur place.

En conséquence, le CMS sera ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi, 8h à 12h et 13h30 à 16h le vendredi. "En dehors de ces heures d'ouverture comme en cas d'urgence, les patients doivent appeler le 15", indique le communiqué, qui annonce par ailleurs "le départ de la sage-femme et l'annulation des vacations du dentiste sur l'île".

Inscriptions en école publique dans le nord

Les inscriptions dans les écoles primaires et maternelles publiques viennent de débuter en province Nord. La campagne se poursuivra jusqu'au 13 septembre 2024. La collectivité indique que les demandes d'inscription doivent être réalisées "dans les écoles, auprès des directeurs". Les heures d'accueil pour effectuer la démarche seront communiquées aux parents par les établissements scolaires.

A Koné en revanche, les inscriptions se feront directement à la mairie.

Navettes recommandées en arrivant de nuit à Tontouta

Les passagers qui arrivent de nuit à l'aéroport international sont "invités à regagner Nouméa" par les services de navettes conventionnées de la CCI "avec ou sans réservation". Elles attendent à la sortie de l’aérogare. Sont concernés les vols suivants :



- vendredi 2 août à 21 heures, SB 141 en provenance de Sydney ;

- vendredi 2 août à 21h10, SB 231 en provenance de Port-Vila ;

- samedi 3 août à 18h35, SB 341 en provenance de Wallis SB341.

Les navettes maritimes dans le sud

Le dispositif exceptionnel de navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa se poursuit cette semaine. Mary D princess, Coral palms et taxiboats, les horaires indicatifs sont à retrouver ici.

Deux rotations supplémentaires pour le Betico

Le Betico annonce, sur sa page Facebook, la mise en place de deux nouvelles rotations vers l'île des Pins pour les vacances. Les trajets auront lieu le mardi 6 août et le mardi 13 août aux horaires suivants :