Jobs d’été : dans les coulisses du Parc forestier

Ils sont jeunes, en vacances, mais ils travaillent quand même. Grâce aux jobs d’été, les Calédoniens peuvent découvrir le monde professionnel, dès l’âge de 16 ans. C’est le cas de Maël et Enzo, qui ont choisi le Parc zoologique et forestier, à Nouméa, comme terrain d’apprentissage.

Natacha Lassauce-Cognard (Coralie Cochin) •

C'est devenu un incontournable de la période estivale. Chaque été, les jeunes de 16 à 26 ans de la province Sud peuvent postuler sur des emplois saisonniers, pendant une à six semaines, de novembre à février.

Plutôt que de profiter de la plage pendant toutes les vacances, Maël Piriou a opté pour un job d'été dans un environnement étonnant. Pendant quatre semaines, il va découvrir les arcanes du Parc zoologique et forestier, à Nouméa. Cela consiste, notamment, à se familiariser avec les singes araignées, des petits primates qui adorent les fruits et légumes.



Une première immersion en 3ème

Ce n'est pas un hasard si Maël Piriou a choisi cet endroit atypique pour son premier job d'été. C'est là qu'il avait fait son stage d'observation en troisième. A l'époque déjà, il avait trouvé ça "cool".

Passionné par les activités en plein air, il pourrait devenir soigneur animalier plus tard, si cette expérience se révèle concluante. "Ça lui apprend à nourrir les animaux et à mettre un pied dans l'univers du travail, indique Béa Jeannin, elle-même soigneur au parc. Les jobs d'été, c'est super pour savoir ce qu'ils pourront faire plus tard."

Ça les amène à voir le job en lui-même. On les met vraiment en situation réelle. Béa Jeannin, soigneur au Parc forestier



Acquérir du savoir-faire

Depuis 2021, la province Sud pilote les stages ou jobs d’été. Ce dispositif permet aux jeunes de travailler pour des employeurs publics ou privés de 20 heures à 39 heures par semaine.

Enzo Litova, lui, est encadré par le service technique du parc. Après avoir travaillé pour l’Office des postes et télécommunications l’été dernier, il découvre cette année l’entretien des espaces verts. "On apprend de nouvelles choses, on acquiert du savoir-faire."

La rémunération des jobs d’été dépend des employeurs. Pour un mois de travail, l’indemnité brute peut aller de 65 % du SMG, soit environ 100 000 francs, à la totalité du SMG, soit 164 162 francs.

Le reportage de Natacha Lassauce-Cognard et Laura Schintu.