Jugé pour avoir tué son frère lors d’une bagarre

Aux assises, un homme de 30 ans est jugé pour le meurtre de son grand-frère dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017 à Ouégoa. Partis à la chasse, il lui avait porté trois coups de couteau, pour empêcher, explique t-il, que l’aîné se serve de son fusil dans leur dispute.

Malia-Losa Falelavaki (CM) •